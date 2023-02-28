بعد مطالبات بطرده من ريال مدريد.. ألابا يفسر سبب تصويته لميسي بدلًا من بنزيما
أطلقت جماهير ريال مدريد هاشتاغًا على تويتر يطالب برحيل النمساوي ديفيد ألابا بعدما صوت قائد منتخب النمسا لصالح ليونيل ميسي قبل زميله كريم بنزيما للفوز بجائزة "ذا بيست" التي حصدها قائد الأرجنتين في حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) في باريس الليلة الماضية.
وحل بنزيما في المركز الثالث في ترتيب القائمة النهائية المختصرة بعدم كل من ميسي وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وغاب لاعبو ريال مدريد عن الحفل، إذ لم يحضر بنزيما أو تيبو كورتوا أو المدير الفني كارلو أنشيلوتي عن الحفل بداعي ضغط المباريات بينما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن السبب الأساس هو عدم حصد أي من لاعبي النادي الملكي لأي جائزة بجانب عدم اختيار فينيسيوس جونيور ضمن المرشحين لدخول التشكيلة المثالية لعام 2022.
ويشعر ريال مدريد ببعض الغضب لأنه النادي المتوج بالألقاب في العام الماضي وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا ثم كأس العالم للأندية الشهر الحالي في المغرب إذ غاب عن الجوائز وسط هيمنة أرجنتينية واضحة.
وأطلقت الجماهير هذا الهاشتاغ للمطالبة برحيل ألابا قائد النمسا بسبب هذا التصويت خاصة أن لوكا مودريتش قائد كرواتيا ونجم ريال مدريد كان تصويته لصالح زميله بنزيما قبل ميسي بينما صوت في الترتيب الثالث لكيليان مبابي.
وامتدت فترة التصويت من الـ8 من أغسطس 2021 إلى الـ18 من ديسمبر 2022 موعد نهائي كأس العالم 2022، حيث انتزع بنزيما وريال مدريد دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية وكأس السوبر الأوروبية.
وتوج النجم الأرجنتيني ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي 2022 بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان مبابي والفرنسي الآخر بنزيما.
وحل مبابي في المركز الثاني في ترتيب الثلاثة الأوائل متفوقا على مواطنه المخضرم بنزيما الذي غاب عن الحفل مع باقي زملائه في ريال مدريد.
ألابا يفسر قراره
ومع تصاعد الغضب الجماهير فسر ألابا ما حدث مغردًا :" بخصوص جائزة فيفا The Best يصوت المنتخب النمساوي على هذه الجائزة كفريق وليس أنا وحدي. كل فرد في المنتخب قادر على التصويت وهكذا يتم تحديد الأمر".
وأتم :"يعلم الجميع وخاصة كريم مدى إعجابي به وبأدائه وكثيرًا ما قلت إنه بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم ولا يزال هذا هو الحال، دون شك".
وسجل ميسي الذي سيكمل عامه الـ36 في يونيو/حزيران المقبل سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب للمرة الأولى منذ 1986.
وظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 للمرة الأولى بين القائمة المختصرة النهائية.
ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
كما حصد الأرجنتيني الآخر إميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوق حارس أستون فيلا على البلجيكي كورتوا والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية. وكذلك فاز جمهور الأرجنتين بجائزة أفضل جمهور في 2022 بعدما مؤازرته للفريق خلال كأس العالم.