بعد مطالبات بطرده من ريال مدريد.. ألابا يفسر سبب تصويته لميسي بدلًا من بنزيما

أطلقت جماهير ريال مدريد هاشتاغًا على تويتر يطالب برحيل النمساوي ديفيد ألابا بعدما صوت قائد منتخب النمسا لصالح ليونيل ميسي قبل زميله كريم بنزيما للفوز بجائزة "ذا بيست" التي حصدها قائد الأرجنتين في حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) في باريس الليلة الماضية.

وحل بنزيما في المركز الثالث في ترتيب القائمة النهائية المختصرة بعدم كل من ميسي وزميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.