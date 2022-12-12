غياب تشواميني وأوباميكانو عن التدريب قبل مباراة المغرب وفرنسا بنصف نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب أمام فرنسا يوم الأربعاء على إستاد البيت في نصف النهائي الثاني بكأس العالم 2022 في قطر. والمتأهل من هذه المباراة سيواجه في المباراة النهائية الأرجنتين أو كرواتيا.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد على إستاد لوسيل، في حين تقام مباراة تحديد المركز الثالث على إستاد خليفة الدولي يوم السبت.

وستكون هذه أول مواجهة رسمية بين المغرب وفرنسا.

وبات المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم في التاريخ.