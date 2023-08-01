أبرز خيارات برشلونة لتعويض عثمان ديمبلي
كشفت تقارير صحفية عن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة برشلونة لتعويض الرحيل المرتقب للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي اقترب من باريس سان جيرمان، في الميركاتو الجاري.
وكانت صحيفة "ليكيب" قالت إن سان جيرمان قد فعل بند الشرط الجزائي بالفعل في عقد ديمبلي، وقيمته 50 مليون يورو.
كان بند الشرط الجزائي في عقد ديمبلي سيرتفع اليوم من 50 مليون يورو إلى 100 مليون يورو، لكن الصحيفة أوضحت أن باريس سان جيرمان قد فعل البند بالأمس دون الدفع.
وبحسب التقارير الكتالونية فبعد تأكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من رحيل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، بدأ المدرب في طلب البديل من إدارة برشلونة.
كاراسكو
وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اسم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح أتلتيكو مدريد، طرح على طاولة البلوغرانا.
وأضافت الصحيفة، أن كاراسكو هو المرشح الأول في قائمة تشافي، لتعويض رحيل ديمبلي.
وكان برشلونة يملك خيارا للتوقيع مع كاراسكو، حتى يوم 30 يونيو الماضي، مقابل مبلغ يتراوح بين 16 إلى 19 مليون يورو، وذلك ضمن صفقة الهولندي ممفيس ديباي، الذي رحل إلى الروخيبلانكوس في يناير الماضي.
ومع ذلك، من المتوقع ألا تكلف صفقة كاراسكو خزينة برشلونة الكثير من المال، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2024.
كانسيلو
فيما قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس": "من المتوقع أن يبذل برشلونة محاولة أخرى على الأقل لجلب جواو كانسيلو، نجم مانشستر سيتي، باستخدام جزء من مبلغ بيع ديمبلي".
وأضاف: "تبقى هذه الخطة التي تم الكشف عنها هنا يوم الأحد، خلافًا لذلك، سيكمل برشلونة صفقة ضم إيفان فريسندا المتقدمة بالفعل مع بلد الوليد".
وأبرم برشلونة صفقتين مجانيتين هذا الصيف حتى الآن، ويتعلق الأمر بكل من المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز ولاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، كما تعاقد النادي مع المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لكن الأخير سيُسجَل لاعبًا بالنادي العام المقبل.
يُذكر أن كانسيلو أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2022-23 مُعارًا من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ الألماني، لكن الأخير تجاهل إمكانية الشراء النهائي لبطاقة اللاعب.