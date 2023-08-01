أبرز خيارات برشلونة لتعويض عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية عن أبرز الخيارات المطروحة على طاولة برشلونة لتعويض الرحيل المرتقب للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي اقترب من باريس سان جيرمان، في الميركاتو الجاري.

وكانت صحيفة "ليكيب" قالت إن سان جيرمان قد فعل بند الشرط الجزائي بالفعل في عقد ديمبلي، وقيمته 50 مليون يورو.

كان بند الشرط الجزائي في عقد ديمبلي سيرتفع اليوم من 50 مليون يورو إلى 100 مليون يورو، لكن الصحيفة أوضحت أن باريس سان جيرمان قد فعل البند بالأمس دون الدفع.

وبحسب التقارير الكتالونية فبعد تأكد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من رحيل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، بدأ المدرب في طلب البديل من إدارة برشلونة.