منتخب تونس يتهم شبكة من السماسرة بتحريض لاعبيه على تغيير جنسيتهم

فجّر مسؤول في الاتحاد التونسي لكرة القدم ضجة قوية في الأوساط الكروية وذلك قبل يوم واحد على مباراة منتخب تونس في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد منتخب ليبيريا.

ووجه ناجي الشاهد، رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة التونسي اتهامات خطيرة ضد من قال إنها "شبكة للإتجار بالبشر، تتكون من مجموعة من السماسرة ووكلاء أعمال اللاعبين باتت تحرض عددا من لاعبي منتخبي تونس الأول والرديف لتغيير جنسيتهم الدولية والانضمام لمنتخبات أخرى".

وتسعى تونس لاستقطاب لاعبيها المهاجرين سواء المولودين في أوروبا والناشطين هناك، أو المحترفين في عدد من الدوريات العربية مثل الدوري القطري والدوري الإماراتي والدوري السعودي.

ويلعب منتخب تونس الأول غدا الخميس أمام ليبيريا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب رادس الأولمبي، قبل أن يتنقل إلى مالابو لمواجهة غينيا الاستوائية في الجولة الثامنة يوم 9 من الشهر ذاته.

أما منتخب تونس الرديف، الذي سيمثل البلاد في كأس العرب (قطر 2025) في ديسمبر المقبل، فيخوض يومي 6 و9 من الشهر الجاري مباراتين وديتين ضد نظيره المصري في الإسماعيلية.

وشهد معسكر منتخب نسور قرطاج الرديف (مزيج بين لاعبين دون 23 عاما ولاعبين بالدوري المحلي) غيابا مفاجئا لكل من يوسف سنانة لاعب نادي السيلية القطري ولؤي الترايعي جناح نادي الوحدة الإماراتي ما أثار جدلا قويا واتهامات من الاتحاد التونسي بوجود محاولات لدفع كلا اللاعبين لتغيير جنسيتهما الرياضية واللعب على التوالي لمنتخبي قطر والإمارات.

ووجه ناجي الشاهد، في مقطع فيديو نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم على حساباته بمنصات التواصل اتهامات خطيرة ضد ما اعتبرها شبكة من السماسرة تتاجر باللاعبين وتحرضهم على اللعب لمنتخبات أخرى غير بلدهم الأم.

وقال ناجي الشاهد إن يوسف سنانة ولؤي الترايعي رفضا الدعوة التي وجهها سامي الطرابسلي للمشاركة في مباراتي تونس ضد مصر وديا الأسبوع الجاري.

وأضاف: "هناك محاولات لتجنيس اللاعبين يوسف سنانة ولؤي الترايعي، وصلتنا معلومات حول وجود شبكة للسماسرة تتاجر باللاعبين وتحرضهم على تغيير جنسيتهم من التونسية إلى دول أخرى، الأمر خطير ويندرج ضمن قضايا الإتجار بالبشر، واتحاد الكرة سيدافع عن حق تونس".

وكشف الشاهد أن الاتحاد التونسي لكرة القدم وجه 3 خطابات رسمية لكل من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد القطري والاتحاد الإماراتي لإعلامهم بما يجري بشأن كل من سنانة والترايعي لمنع محاولات تجنيسهما وحرمان منتخب تونس من الاستفادة منهم.

ونجحت تونس في الفترة الماضية في الحصول على مواقفة عدد من اللاعبين المزدوجي الجنسية باللعب لمنتخب نسور قرطاج، وآخرهم اسماعيل الغربي وسيباستيان تونكتي، فيما رفض هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني حمل قميص نسور قرطاج.