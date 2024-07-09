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رياضة

ألكاراز يهزم تومي بول ويضرب موعدا مع ميدفيديف في قبل نهائي ويمبلدون

ألكاراز يهزم تومي بول ويضرب موعدا مع ميدفيديف في قبل نهائي ويمبلدون
كارلوس ألكاراز وتومي بولالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 6:27 م

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز 5-7 و6-4 و6-2 و6-2 على الأمريكي تومي بول في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، ليقطع خطوة جديدة نحو الدفاع عن لقبه، اليوم الثلاثاء.

وقدم بول أداء قويا في أول مجموعتين، وأثار حماس الجماهير الموجودة على الملعب رقم واحد، بينما بدا المصنف الثالث في البطولة في وضع غير مريح.

 

 

لكن ألكاراز (21 عاما) رفع مستواه ليفوز بآخر مجموعتين، ويحسم المباراة التي تجاوزت ثلاث ساعات بقليل، ويستمر انتظار أمريكا لتتويج أحد لاعبيها في نادي عموم إنجلترا الذي دام 21 عاما.

بهذا يحقق ألكاراز انتصاره 12 على التوالي في البطولة المقامة على الملاعب العشبية.

ويلعب ألكاراز أمام الروسي دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة 2021 على مقعد في النهائي.

التنس

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