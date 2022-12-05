رونالدو يطالب يوفنتوس بنحو 20 مليون يورو مستحقات متأخرة
ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن كريستيانو رونالدو قائد البرتغال طالب ناديه السابق يوفنتوس بالحصول على 19.9 مليون يورو في صورة مستحقات متأخرة على النادي الإيطالي الذي يواجه العديد من المشاكل حاليا.
وأضافت الصحيفة أن هذا هو المبلغ الذي لم يحصل عليه رونالدو حتى الآن من يوفنتوس، وأنه أحد الجوانب العديدة في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في تورينو في القضية التي أطلقت العنان للفوضى في منزل يوفنتوس في الأيام الأخيرة.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الأموال مستحقة للمهاجم البرتغالي من الاتفاقات التي سبق عقدها مع النادي قبل مغادرة إيطاليا للانتقال إلى مانشستر يونايتد.
ولقد تحرك رونالدو بالفعل في هذا الاتجاه، معتمداً على محامٍ موثوق به لطلب وثائق الدعوى الجنائية، إذ أنه توجد تفاصيل حول رواتب الهداف التاريخي لريال مدريد بين عامي 2020 و2021 وتم تأجيل دفع بعض الأشهر للاعبين؛ بما في ذلك كريستيانو.
وخلال العامين الذين انتشر فيهما كوفيد-19 ، توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع اللاعبين لتأجيل دفع رواتبهم عدة شهور ، وقام اللاعبون بحماية أنفسهم بالأوراق الموقعة للحصول على الأموال المستحقة حتى في حالة الرحيل عن النادي مثلما فعل رونالدو البالغ عمره 37 عاما.
وقد حصل رونالدو على جزء من هذه الأموال وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع النادي، لكن لا يزال يتعين على قائد البرتغال الحصول على 19.9 مليون يورو ويريد الآن بدء الإجراءات لطلب هذا المبلغ خاصة في ظل التحقيق مع إدارة يوفنتوس بشأن حسابات النادي المالية وبياناته إلى الأسواق المالية في السنوات الثلاث الماضية.
وعلى سبيل المثال، أوضح ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي ليوفنتوس في شهادته: "على حد علمي ، ليس لدينا متأخرات مع رونالدو". لكن رونالدو يدعي العكس، وعلى استعداد للذهاب إلى أقصى حد.
وكان على رونالدو الذي رحل إلى مانشستر يونايتد في نهاية صيف عام 2021 أن يحصل على راتبه الشهري المؤجل في العامين الماضيين، ويعمل محاموه حاليا على استعادة هذا المبلغ.
واستقال مجلس إدارة يوفنتوس برئاسة أنيلي الأسبوع الماضي ونفى النادي ارتكاب أي خطأ، وقال إنه سيتحرك دفاعا عن مصالحه.
وتلتقي البرتغال مع سويسرا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر يوم الثلاثاء وذلك بعد تصدر المجموعة الثامنة في دور المجموعات.