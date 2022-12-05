رونالدو يطالب يوفنتوس بنحو 20 مليون يورو مستحقات متأخرة

ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن كريستيانو رونالدو قائد البرتغال طالب ناديه السابق يوفنتوس بالحصول على 19.9 مليون يورو في صورة مستحقات متأخرة على النادي الإيطالي الذي يواجه العديد من المشاكل حاليا.

وأضافت الصحيفة أن هذا هو المبلغ الذي لم يحصل عليه رونالدو حتى الآن من يوفنتوس، وأنه أحد الجوانب العديدة في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في تورينو في القضية التي أطلقت العنان للفوضى في منزل يوفنتوس في الأيام الأخيرة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذه الأموال مستحقة للمهاجم البرتغالي من الاتفاقات التي سبق عقدها مع النادي قبل مغادرة إيطاليا للانتقال إلى مانشستر يونايتد.