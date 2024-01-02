ما التحدي الكبير الذي ينتظر برشلونة في 2024؟

وحسب التقرير، من الأهداف الكبيرة التي وضعها مجلس إدارة برشلونة للنصف الثاني من الموسم، زيادة متوسط ​​عدد المتفرجين في لويس كومبانيس الأولمبي، الذي يبلغ 40 ألف متفرج رغم أن الملعب يتسع لـ50 ألف.

وبعد فترة التوقف سيلعب برشلونة يوم الخميس الـ4 من يناير أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، ثم سيخوض مباراة كأس إسبانيا أمام بارباسترو قبل لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في الجولة الـ20 من الليغا خارج ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ثم سيلعب برشلونة مباراتين على أرضه أمام فياريال (يوم الـ27 أو الـ28 يناير) وأمام أوساسونا يوم الـ20 من يناير.

وظهرت أجزاء كبير من مدرجات الملعب الذي يحتضن مباريات برشلونة منذ إغلاق كامب نو للتجديدات فارغة خلال مباريات النصف الأول من الموسم رغم نداءات تشافي هيرناندز الدائمة لاستدعاء الجماهير.