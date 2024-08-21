يفصل النصر ساعات عن بدء موسمه الجديد في الدوري السعودي بعد البداية المحبطة في بطولة السوبر أمام الهلال والخسارة بأربعة أهداف لهدف.

تسببت الخسارة الكبيرة في السوبر في سقوط مدوٍ للنصر على مستويات أخرى، لكن يجب ألا يستسلم الفريق لِما يحيط به من ظروف، في ظل بقاء ساعات على أول مباراة لهم في الدوري السعودي ضد الرائد، مساء الخميس.

وكان الرائد هو الفريق ذاته الذي تفوق على النصر بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ23 من موسم الدوري السعودي الماضي، وكان من أسباب خسارة "العالمي" للبطولة، حيث اتسع الفارق وقتها مع الهلال، وتم حسم الأمور مبكرًا.

لكي يحقق النصر الفوز في مواجهة الرائد سيكون على الفريق أن يتخذ عدة حلول فورية، تأخذه للطريق الصحيح قبل بداية الدوري بشكل رسمي.

الانفصال على واقع الإدارة الأليم

تقدم إبراهيم المهيدب في الساعات الماضية باستقالته من رئاسة نادي النصر، وكان له دوافعه كما ذكر في بيانه الذي نشره، كونه لا يرى في وجود أكثر من إدارة للنادي أمرًا يعود بالنفع عليه.

سيكون هناك تبعات كبيرة لقرار المهيدب وفترة من عدم الاستقرار الإداري في النصر وداخل فريق الكرة، لذلك سيكون على الكبار في التشكيلة مثل كريستيانو رونالدو أن يتحدثوا مع كافة العناصر ويفصلونهم عن الواقع الإداري الأليم ويحثونهم على التركيز في المباراة فقط، التي قد يمثل الفوز بها بداية مرحلة جديدة وقد تكون خسارتها بداية للدخول في دوامة من الشك.

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التعامل النفسي الجيد مع بروزوفيتش

طُرد مارسيلو بروزوفيتش في مواجهة النصر مع التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي وخسر بعدها الفريق من الهلال في النهائي برباعية فتقرر وضع عقوبات عليه تتمثل في 10% من راتبه.

يرى البعض أن العقوبة الأدبية لا بد منها، ولا بأس في ذلك، لكن يجب الآن أن يتعامل النصر بحكمة مع اللاعب الذي يمثل قوة كبيرة في منتصف ملعبه ويعده نفسيًّا بشكل جيد بعد هذا القرار القاسي في حقه.

منح نجوم الرائد حقهم

فنيًّا يملك الرائد بضع نقاط قوة، لعل من أبرزها الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي في سوق الانتقالات الصيفية وأبرزها ثنائي الاتحاد صالح العمري وزكريا هوساوي.

لم تندمج التدعيمات الجديدة بشكل كامل في صفوف الرائد بعد، لكنها تظل أفضل من مجمل ما قام به النصر في سوق الانتقالات، ولهذا يجب الحذر منهما.

وبعيدًا عن التدعيمات يجب على النصر أن يحترم الرائد ويمنح نجومه حقهم، ولعل أبرز هؤلاء هو الجزائري أمير سعيود، صاحب الهدف والصناعة في المباراة الأخيرة بين الفريقين، والثنائي المغربي كريم بركاوي ومحمد فوزير إن شارك الأخير.

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إراحة إيميريك لابورت

بالحديث عن الفنيات كان إيميريك لابورت، نجم دفاع النصر، كارثيًّا في مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر، والدفع به ضد الرائد في افتتاح الدوري السعودي لن يكون الخيار الأمثل.

ربما لو دفع المدير الفني لويس كاسترو بأي لاعبين من صفوف الشباب في مركز قلب الدفاع سيقدمان مستويات أفضل من الإسباني الذي كان سيئًا بشكل مُحبط، رغم المستويات الجيدة التي قدمها مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، وفي مواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر.