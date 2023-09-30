ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يخطف الصدارة بالفوز على الشباب (فيديو)

وأهدر النجم البرازيلي نيمار ركلة جزاء، لكنه صنع هدفي الفوز 2-صفر على الشباب.

في منتصف شوط أول متكافئ، حصل الهلال على ركلة جزاء لكن الحكم عدل عن قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ومشاهدة الواقعة من شاشة بجانب الملعب.

بعدها بدقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال، لكن اللاعب القادم من باريس سان جيرمان أهدرها، إذ تصدى لها الحارس كيم سيونغ.

لكن نيمار نفذ ركلة ركنية في الشوط الثاني سجل منها كاليدو كوليبالي الهدف الأول من ضربة رأس، قبل أن يمرر الكرة بعد فاصل مهاري إلى ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل الهدف الثاني لصالح الهلال.