بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي (فيديو)

حقق فريق إنتر ميامي فوزا مثيرا على نظيره دي سي يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الأمريكي.

وعلى الرغم من عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن غاب عن التعادل السلبي أمام أورلاندو في الجولة الماضية، واجه إنتر ميامي صعوبة في خلق الفرص ضد دفاع دي.سي. يونايتد المنظم بشكل جيد.

وتم إشراك المهاجم الدولي الإكوادوري كامبانا، الذي فقد مكانه الأساسي لصالح لويس سواريز هذا الموسم، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع وسجل هدف الفوز لإنتر ميامي من أول لمسة له.