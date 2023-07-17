حفل استقبال رائع لليونيل ميسي خلال تقديمه لاعبا في إنتر ميامي (فيديو وصور)
حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحفل استقبال أسطوري من جماهير إنتر ميامي الأمريكي خلال تقديمه رسميا لاعبا بصفوفه، فجر يوم الاثنين، برفقة زميله سيرجيو بوسكيتس.
ووقع ميسي على عقد مدته عامان مع إنتر ميامي، ينتهي في يونيو 2025، مقابل راتب سنوي هو الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين، سيصل لحوالي 60 مليون دولار، بالإضافة إلى جزء من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري، ونسبة من أرباح شركة أبل TV من الاشتراكات الجديدة التي ستتم بعد حفل انضمامه لصفوف إنتر ميامي.
وافتتح النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي الأمريكي، الحفل قائلاً إنّ وصول ميسي "حلم أصبح حقيقة".
وأضاف: "نحن فخورون جداً بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك، مرحباً بك في عائلتك".
من جانبه، وجه ميسي الشكر للجماهير التي رددت اسمه، قائلاً: "شكراً جزيلاً لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب، أنا سعيد جداً لوجودي هنا في ميامي".
وتابع: "أريد حقاً أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائماً، والرغبة في الفوز، هدفي أن أساهم في نهضة هذا النادي سواء عل الصعيدين الرياضي، أو الاقتصادي، وسوف أنقل كل ما اكتسبته من خبرات كبيرة طوال مشواري الاحترافي إلى الفريق ولبطولة الدوري الأمريكي للمحترفين".
وأكد ميسي أنه يريد مساعدة النادي على الاستمرار في النمو معبراً عن سعادته لاختيار مشروع ميامي ومشدداً على ثقته بأنّ الأيام المقبلة ستكون ممتعة.
ووقع ميسي على صفقة ستبقيه مع النادي حتى عام 2025، كما تمّ تقديم زميله السابق في برشلونة، لاعب خط الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، للجمهور بعد إكمال انتقاله.
يذكر أن أول ظهور لميسي مع إنتر ميامي، سيكون خلال المباراة التي من المقرر أن تجمع فريقه أمام كروز أزول المكسيكي في الـ21 من شهر يوليو الحالي، في بطولة كأس دوري كونكاكاف التي تضم أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.