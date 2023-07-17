حفل استقبال رائع لليونيل ميسي خلال تقديمه لاعبا في إنتر ميامي (فيديو وصور)

وتابع: "أريد حقاً أن أبدأ التدريب، والمنافسة، ولدي نفس الرغبة التي امتلكتها دائماً، والرغبة في الفوز، هدفي أن أساهم في نهضة هذا النادي سواء عل الصعيدين الرياضي، أو الاقتصادي، وسوف أنقل كل ما اكتسبته من خبرات كبيرة طوال مشواري الاحترافي إلى الفريق ولبطولة الدوري الأمريكي للمحترفين".

وأكد ميسي أنه يريد مساعدة النادي على الاستمرار في النمو معبراً عن سعادته لاختيار مشروع ميامي ومشدداً على ثقته بأنّ الأيام المقبلة ستكون ممتعة.