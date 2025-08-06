صدمة كبرى.. لاعبو الزمالك "يثورون" على فيريرا

كشف الإعلامي المصري إسلام صادق عن صدمة كبيرة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم.

ويفتتح الزمالك الدوري المصري بمباراة هامة مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس.

وعين الزمالك المدرب البلجيكي يانيك فيريرا خلفًا لأيمن الرمادي الذي حقق كأس مصر مع الفريق الموسم الماضي.

ووفقا لإسلام صادق على إذاعة أون سبورت إف إم، فإن لاعبي الزمالك اشتكوا من طريقة لعب المدرب التي تعتمد على الضغط العالي طوال الـ90 دقيقة.

ويعتقد لاعبو الزمالك أنهم غير قادرين على تنفيذ هذه الطريقة التي تحمل مخاطرة كبيرة مثل طريقة المدرب الكولومبي السابق للفريق أوسوريو.

ووفقا للإعلامي المصري، فإن عبدالله السعيد قائد الفريق أبلغ جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك بتحفظ اللاعبين على طريقة اللعب.

وحسب التقرير، فإن فيريرا أبلغ اللاعبين بمرونته تجاه الأمر، خاصة بالنظر بعد خسارة الفريق وديا أمام بروكسي الذي ينتمي للدرجة الثانية.

ولم يصدر تعليق من نادي الزمالك حتى اللحظة على تلك الأنباء.

ويحاول الزمالك اليوم الأربعاء، التعاقد مع الجناح البرازيلي بيزيرا لإنهاء أزمة مركز الجناح الأيمن.