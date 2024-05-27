"يلا شباب".. رونالدو يحفز لاعبي النصر قبل مواجهة الاتحاد (فيديو)

حفّز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، زملاءه قبيل مواجهة الاتحاد، مساء اليوم الاثنين.

ويستضيف النصر فريق الاتحاد على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" هذا الموسم 2023-2024.

وخلال الممر المؤدي إلى ملعب "الأول بارك"، حفّز رونالدو زملاءه قبل دخولهم الملعب، وقال: يلا يا شباب".