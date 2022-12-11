على غرار كأس العالم 2022.. بدء تطبيق الوقت الفعلي في الدوري السعودي

ولاحظ المتابعون زيادة عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع في مباريات كأس العالم 2022 في قطر عما كان معتادًا في المباريات.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب احتساب وقت كبير بدلًا عن الضائع ناتج عن تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام، وقال بعضها قبل بداية كأس العالم إنه يخطط لتمديد المباريات إلى أكثر من 100 دقيقة أو أكثر لاحتساب احتفالات اللاعبين بالأهداف والتبديلات والإصابات.