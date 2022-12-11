على غرار كأس العالم 2022.. بدء تطبيق الوقت الفعلي في الدوري السعودي
كشفت صحيفة "الرياضية" أن لجنة الحكام ستبدأ تطبيق الوقت الفعلي في مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2022/2023.
وكتبت الصحيفة المحلية: "تطبيق الوقت الفعلي للمباريات في دوري روشن السعودي ابتداء من الجولة المقبلة على غرار كأس العالم 2022"، وشرحت لجنة الحكام في ورشة العمل التي عُقدت يوم الخميس الحالات التي يتم على إثرها احتساب الوقت بدل الضائع.
ولاحظ المتابعون زيادة عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع في مباريات كأس العالم 2022 في قطر عما كان معتادًا في المباريات.
وذكرت تقارير إعلامية أن سبب احتساب وقت كبير بدلًا عن الضائع ناتج عن تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكام، وقال بعضها قبل بداية كأس العالم إنه يخطط لتمديد المباريات إلى أكثر من 100 دقيقة أو أكثر لاحتساب احتفالات اللاعبين بالأهداف والتبديلات والإصابات.
وسبق أن لمح الإيطالي بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعليمات للحكام بشأن الوقت بدل الضائع واحتساب كل ثانية ضائعة في المباريات.
وقال كولينا: "نريد أن نتجنب المباريات التي يلعب خلالها 42 و43 و44 دقيقة من الوقت الفعلي".
وأشار إلى أن الحكام سيحتسبون الوقت الضائع في التبديلات والاحتفالات وتدخلات تقنية حكم الفيديو والإصابات وخروج الكرة من الملعب.
وتستأنف مباريات الدوري السعودي يوم الخميس 15 ديسمبر 2022 حيث يلعب الهلال مع الباطن، والشباب مع الاتحاد، والنصر مع الرائد.
ويتصدر الشباب ترتيب الدوري السعوي ويملك 22 نقطة من 8 مباريات ويتقدم بـ3 نقاط عن النصر الثاني.