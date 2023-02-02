الثالث بعد المونديال.. ما سبب الاعتزال الدولي المفاجئ لرفاييل فاران؟
قالت تقارير صحفية فرنسية، إن مدافع منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد رفاييل فاران قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي بشكل مفاجئ.
ويعد فاران ثالث لاعب فرنسي دولي يعلن اعترال اللعب مع منتخب بلاده بعد كأس العالم، بعد كريم بنزيما وهوغو لوريس.
كان نجم مانشستر يونايتد لاعبا رئيسيا في فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 في روسيا، كما لعب 93 مباراة دولية مع منتخب بلاده على مدار العقد الماضي.
وكان فاران ولوريس ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر، حيث أخفقت فرنسا في الاحتفاظ باللقب بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.
وبحسب لوبارزيان، يعود اعتزال فاران الدولي إلى "متاعب جسدية ونفسية" بسبب جدول اللعب المكتظ، فضلاً عن رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.
وظهر فاران لأول مرة مع منتخب فرنسا في الفوز على جورجيا في مارس 2013 خلال مباراة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014.
وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا في المنتخب، على الرغم من أن إصابة في الفخذ أبقته خارج بطولة أوروبا 2016.
ولعب فاران أساسيا مع فرنسا في نهائيات كأس العالم بعد ذلك بعامين، وسجل الهدف الافتتاحي في فوز ربع النهائي على أوروغواي.
وفاران رابع لاعب يفوز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا في العام نفسه بعد كريستيان كاريمبو (1998) وروبرتو كارلوس (2002) وسامي خضيرة (2014).
كما ساعد فرنسا في الفوز بدوري الأمم العام 2021، حيث تغلبت على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية.
وسيكون اعتزال فاران بمثابة دفعة هائلة لمانشستر يونايتد، حيث سيحصل المدافع على فرصة للراحة خلال فترات الراحة الدولية.
وأظهر يونايتد تحسنًا في الدفاع هذا الموسم بفضل شراكة فاران مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، حيث قرر المدرب تين هاغ وضع هاري ماغواير على دكة البدلاء.
وغاب فاران عن 13 مباراة بسبب الإصابة في الموسم الماضي، لكنه لم يغب سوى عن 3 مباريات فقط ليونايتد في الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم.
ومن المتوقع أن يتم تعيين كيليان مبابي قائدا لمنتخب فرنسا مع اعتزال فاران.