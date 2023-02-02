الثالث بعد المونديال.. ما سبب الاعتزال الدولي المفاجئ لرفاييل فاران؟

كان نجم مانشستر يونايتد لاعبا رئيسيا في فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 في روسيا، كما لعب 93 ​​مباراة دولية مع منتخب بلاده على مدار العقد الماضي.

وكان فاران ولوريس ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر، حيث أخفقت فرنسا في الاحتفاظ باللقب بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

وبحسب لوبارزيان، يعود اعتزال فاران الدولي إلى "متاعب جسدية ونفسية" بسبب جدول اللعب المكتظ، فضلاً عن رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

وظهر فاران لأول مرة مع منتخب فرنسا في الفوز على جورجيا في مارس 2013 خلال مباراة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014.