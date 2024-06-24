تغطية مباشرة.. مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا 2024
ترفع ألبانيا شعار "الفوز ليس مستحيلا" عندما تواجه إسبانيا، مساء الاثنين، في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
ويسعى منتخب ألبانيا إلى صنع التاريخ في بطولة أوروبا 2024، والتأهل لأدوار خروج المغلوب، للمرة الأولى.
ووضعت ألبانيا منافسيها أمام اختبار صعب في أول مباراتين، بعد أن حققت تقدما مفاجئا في وقت مبكر، بما في ذلك هدفها في الدقيقة الأولى ضد إيطاليا حاملة اللقب، وستجد نفسها في وضع يسمح لها بالتأهل إلى الدور التالي إذا تمكنت من تحقيق فوز مفاجئ، غدا الاثنين، على إسبانيا الرائعة التي تأهلت بالفعل.
على الجانب الآخر، ضمنت إسبانيا بالفعل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما تحتاج إيطاليا، التي حصدت ثلاث نقاط، للتعادل مع كرواتيا لتضمن التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني.
وتواجه إيطاليا منافستها كرواتيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية، ولا يزال الخروج المبكر ممكنا بالنسبة لكلا الفريقين.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:
تشكيل الفريقين
ألبانيا: توماس ستراكوشا وإيفان باليو وماريو ميتاج وأرليند أيتي وبيرات ديمسيتي (القائد) وراي ماناج وجاسر عساني ونديم باجرمي وكاظم لاتشي ويلبر رمضاني وكريستيان أصلاني.
إسبانيا: ديفيد رايا وخيسوس نافاس (القائد) وداني فيفيان وإيمريك لابورت وأليخاندرو جريمالدو ومارتن زوبيمندي وميكيل ميرينو وفيران توريس وداني أولمو وميكيل أويارزابال وخوسيلو.
انطلاق صافرة بداية المباراة.
الدقيقة 3: تسديدة من باجرامي لاعب ألبانيا، يشتتها الدفاع الإسباني.
الدقيقة 4: تألق لدفاع ألبانيا، بعد إبعاد عرضية من جريمالدو على حدود منطقة الجزاء.
الدقيقة 10: محاولات هجوم من منتخب ألبانيا، يقابلها تنظيم دفاعي للمنتخب الإسباني.
الدقيقة 11: حارس ألبانيا ينقذ مرمى فريقه من كرة خطيرة، بعد تصديه لرأسية ميرينو داخل منطقة الجزاء.
الدقيقة 13: الهدف الأول لمنتخب إسبانيا عن طريق فران توريس.
توريس تسلم تمريرة بينية سحرية من داني أولمو وسددها مباشرة بقدمه اليسرى، لتعانق شباك المنتخب الألباني.
الدقيقة 19: سيطرة من لاعبي إسبانيا بعد الهدف، ومحاولة من لاعبي ألبانيا للاستفاقة.
الدقيقة 22: تسديدة من داني ألمو ولكن بعيدًا عن مرمى ألبانيا.
الدقيقة 25: منتخب إسبانيا يسيطر على مجريات اللقاء بعد الهدف، وارتباك بين صفوف لاعبي ألبانيا.
الدقيقة 30: نسبة الاستحواذ: إسبانيا 60% - ألبانيا 40%