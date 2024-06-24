تغطية مباشرة.. مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا 2024

ترفع ألبانيا شعار "الفوز ليس مستحيلا" عندما تواجه إسبانيا، مساء الاثنين، في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

ويسعى منتخب ألبانيا إلى صنع التاريخ في بطولة أوروبا 2024، والتأهل لأدوار خروج المغلوب، للمرة الأولى.

ووضعت ألبانيا منافسيها أمام اختبار صعب في أول مباراتين، بعد أن حققت تقدما مفاجئا في وقت مبكر، بما في ذلك هدفها في الدقيقة الأولى ضد إيطاليا حاملة اللقب، وستجد نفسها في وضع يسمح لها بالتأهل إلى الدور التالي إذا تمكنت من تحقيق فوز مفاجئ، غدا الاثنين، على إسبانيا الرائعة التي تأهلت بالفعل.

على الجانب الآخر، ضمنت إسبانيا بالفعل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما تحتاج إيطاليا، التي حصدت ثلاث نقاط، للتعادل مع كرواتيا لتضمن التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني.

وتواجه إيطاليا منافستها كرواتيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية، ولا يزال الخروج المبكر ممكنا بالنسبة لكلا الفريقين.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إسبانيا وألبانيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة: