تطورات حاسمة في صفقة انتقال الليبي أسامة الشريمي إلى الإفريقي التونسي

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات اقتراب أسامة الشريمي، لاعب خط وسط فريق السويحلي الليبي، من ارتداء قميص الإفريقي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام التونسية، فإن رغبة اللاعب لعبت الدور الأساسي في تحديد مستقبله رغم محاولات العديد من الأندية الأخرى الدخول بقوة في الصفقة في الساعات الأخيرة.

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وحسب المصادر نفسها، يصل أسامة الشريمي إلى العاصمة التونسية في الساعات المقبلة من أجل غلق الاتفاق وتوقيع عقد انضمامه إلى فريقه الجديد بعد إجراء الفحوصات الطبية، ثم التوقيع على عقد لمدة موسمين.

ويعد الشريمي من أكثر الأسماء التي لفتت الانتباه في الكرة الليبية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن لعب الموسم الماضي 24 مباراة رفقة السويحلي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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ويتمتع اللاعب الشاب بالقدرة على المراوغة بشكل مميز وشغل مراكز متعددة، وهو ما يبحث عنه الإفريقي التونسي، الذي يحتاج إلى أسماء قادرة على صناعة الفارق، في ظل رغبة النادي العودة من جديد إلى منصات التتويج بعد التراجع الكبير في السنوات الأخيرة.

ويبحث النادي الإفريقي من خلال صفقاته الأخيرة عن تقوية صفوفه في جميع المراكز، خاصة أنه قرر في وقت سابق عدم تجديد عقود اللاعبين الذين انتهت عقودهم يوم 30 يونيو الماضي.