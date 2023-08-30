تقرير: ريال مدريد أغلق باب التعاقدات الصيفية مع أي صفقة جديدة

وأضاف: "بعض الأمور، مثل: عدم وجود مهاجم رقم (9)، شكلت شائعات بشأن احتمال وصول لاعبين مثل مبابي، لكن النادي لم يقترب منه مطلقًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، كما يبدو أن اللاعب واضح بشأن تجديد عقده مع سان جيرمان، وهو أمر لن يفاجئ ريال مدريد".

وأشار: "بعد الرحيل غير المتوقع للفرنسي كريم بنزيما، لم يكن ريال مدريد مهووسًا في البحث عن بديل، لبضعة أيام تم اقتراح ضم هاري كين، نجم توتنهام السابق وبايرن ميونخ الحالي، ولكن تم استبعاده على الفور بسبب عمره وتكلفة الصفقة".

وشدد تقرير صحيفة "ماركا": "بعد إلغاء فكرة التعاقد مع كين، تم إغلاق ملف التعاقد مع مهاجم في النادي الملكي، وهو الملف الذي لم يتم فتحه طوال الصيف في ظل ما تردد عن احتمال وصول كيليان مبابي، والذي من الممكن أن يصل في المستقبل عندما يكون في وضع يسمح له بالمغادرة".