غوارديولا: يوم الأربعاء سنخوض النهائي أمام أفضل فريق في إنجلترا

طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مشجعيه بالدعم القوي للفريق خلال مواجهة آرسنال في مباراة قمة مرتقبة في استاد الاتحاد يوم الأربعاء مع رغبته في قطع خطوة مهمة نحو الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتراجع آرسنال بوضوح في الأسابيع الأخيرة وتعادل ثلاث مرات متتالية وبات يتقدم بخمس نقاط على سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.