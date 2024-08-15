كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإسباني بدأت العمل بشكل قوي على نقل إحدى مباريات الليغا للعب في الولايات المتحدة الأمريكية مع انطلاق الموسم الجديد، الذي سيبدأ اليوم الخميس.

وتفتتح مباريات الموسم الجديد بلقاء أتلتيك بيلباو ضد خيتافي في المباراة التي ستلعب بينهما مساء الخميس، على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-25.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، قد قال في تصريحات سابقة، إن خطوة نقل بعض المباريات للعب في أمريكا ستدخل حيز التنفيذ في الموسم بعد المقبل.

ولكن صحيفة "ريليفو"، كشف أن رابطة الليغا تدرس إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالجولة الـ18، هذا الموسم والتي ستلعب بين 20 و22 ديسمبر 2024، على ملعب "هارد روك" في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير: "على الرغم من أن الفكرة لا تزال في بدايتها، فإن كلًّا من برشلونة وأتلتيكو مدريد ينظران بعين الرضا إلى الاقتراح الذي قدمه رئيس الرابطة، خافيير تيباس، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل في هذا المشروع الرائد، الرابطة لم تقدم بعد اقتراحها رسميًّا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب حالة عدم الاستقرار التي يمر بها".

يشار إلى أن إسبانيا جربت إقامة مباريات رسمية بين الأندية خارج البلاد مثل كأس السوبر 2023، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي.