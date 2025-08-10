غادر الملعب على عكازين.. إصابة جديدة تضرب إيسكو (فيديو)

يبدو أن الحظ السيئ سيظل ملازما لإيسكو ألاركون، نجم ريال بيتيس، والذي تعرض لإصابة قوية في الكاحل؛ ما يهدده بالغياب فترة طويلة عن الملاعب مجدداً.

وجاءت الإصابة خلال خسارة ودية لريال بيتيس 3-1 أمام مالاغا، حيث تعرض إيسكو لضربة قوية وخرج بين الشوطين متألماً.

وشوهد لاعب وسط منتخب إسبانيا وهو يغادر الملعب متكئاً على عكازين، في لقطة أصابت محبيه بالحزن الشديد.

كان صانع الألعاب على وشك استلام الكرة عندما اندفع لاعب مالاغا، لابوريا، صاحب القميص رقم 10، للتدخل، وتمكّن من الوصول أولاً واصطدم بكاحله الأيسر، وهو نفسه الذي خضع إيسكو لعملية جراحية فيه في مايو 2024 لعلاج كسر في الشظية.

وهذا ما يثير قلق النادي؛ إذ جرى حينها تنظيف موضع الكسر، وتعزيزه بطُعم عظمي، واستبدال التثبيت العظمي بلوحة معدنية.

وكان إيسكو قاد بيتيس لاحتلال المركز السادس في الدوري الإسباني بالموسم الماضي والتأهل للدوري الأوروبي، وبلوغ نهائي دوري المؤتمر، بعد أن ساهم نجم ريال مدريد السابق في 23 هدفاً خلال 33 مباراة بجميع المسابقات.

وعاد إيسكو لتشكيلة منتخب إسبانيا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي بعد غياب 6 سنوات.

إيسكو، الذي كان متحمساً للعودة إلى مسقط رأسه مالاغا، حيث بدأ مسيرته الكروية، سيخضع يوم الأحد لفحوصات طبية دقيقة لتقييم مدى خطورة الإصابة، هذه الضربة وضعت فريق ريال بيتيس وجماهيره في حالة توتر، قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق الدوري، حيث سيواجه الفريق نادي إلتشي يوم الاثنين 18 أغسطس.