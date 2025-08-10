الجماهير ستناديه به.. أول لقب يطلقه نادي الهلال على داروين نونيز

كشف نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن اللقب الذي أطلقه على لاعبه الجديد، داروين نونيز، الذي انضم لـ"الزعيم"، مساء السبت، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

واختتم اللاعب الأوروغواياني مشواره مع ليفربول، الذي استمر لمدة 3 سنوات، بعدما انضم قادمًا من بنفيكا في صيف 2022.

وتمكَّن نونيز من تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، الموسم الماضي.

وتعرَّض نونيز للكثير من الانتقادات من قِبل جماهير ليفربول، بسبب تذبذب مستواه وعدم تقديمه الأداء المطلوب منه، فضلًا عن إهداره العديد من الفرص السهلة في المباريات المهمة.

وارتبط نونيز بأكثر من نادٍ في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، مثل نابولي، وميلان ويوفنتوس، قبل أن ينضم في النهاية إلى الهلال السعودي.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية لتلك الصفقة، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى كونها تبلغ 53 مليون يورو.

من جهة أخرى، أعلن نادي الهلال السعودي أن داروين نونيز وقَّع عقدًا لمدة 3 سنوات، أي حتى 2028.

ونشر نادي الهلال فيديو تشويقي لتقديم اللاعب، وعلق عليه: " نمر أزرق في عرين الهلال"، ليمنحه لقب "النمر"، والذي سيقوم بالتأكيد جمهور "الموج الأزرق" بتقديم أهازيج باسمه ورفع لافتات عليها صورته بجانب صور "النمر الأزرق".

وتعد صفقة نونيز الثانية للهلال هذا الصيف على مستوى اللاعبين المحترفين، بعدما كان ضمَّ في وقت سابق الفرنسي الدولي ثيو هيرنانديز قادمًا من ميلان الإيطالي.

وكان نونيز سجل 40 هدفًا في 143 مباراة خاضها مع ليفربول في كل البطولات منذ انضمامه إليه في صيف عام 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

وبدأ نونيز مسيرته الكروية مع فريق بينارول الأوروغواياني، وانتقل منه إلى ألميريا الإسباني ثم بنفيكا، علمًا بأنه خاض 35 مباراة دولية وسجل 13 هدفًا مع منتخب أوروغواي.