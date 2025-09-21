من هو لاعب الرياض الذي طلب كريستيانو رونالدو قميصه؟ (فيديو)

خطف أحد لاعبي الرياض السعودي، الأنظار بعد مواجهة فريقه ضد النصر أمس السبت، بعدما طلبه الأسطورة كريستيانو رونالدو لتبادل القمصان معه.

وفاز النصر 5-1 على ضيفه الرياض في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بعدما سجل كل من جواو فيلكس وكريستيانو رونالدو هدفين.

وسجل فيلكس هدف التقدم للنصر في الدقيقة السادسة، ثم ضاعف كينغسلي كومان النتيجة بعد نصف ساعة من اللعب.

وعزز القائد رونالدو التقدم بعدها بثلاث دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-صفر.

وأضاف فيلكس الهدف الرابع فور نهاية الاستراحة، قبل أن يقلص مامادو سيلا الفارق في الدقيقة 51، لكن رونالدو اختتم خماسية النصر قبل 14 دقيقة من النهاية.

وتقدم النصر للصدارة وله تسع نقاط من ثلاث مباريات متفوقًا بفارق الأهداف على الاتحاد.

وتجمد رصيد الرياض عند ثلاث نقاط في المركز 13.

من هو نجم الرياض الذي طلب كريستيانو رونالدو قميصه؟

تم تداول فيديو، ظهر فيه رونالدو، وهو ينتظر أحد لاعبي فريق الرياض عقب المباراة، وأهداه قميصه.

ثم طلب رونالدو من لاعب الرياض الحصول على قميصه.

وبالبحث تبين أنه النجم أنطونيو توزي لاعب فريق الرياض.