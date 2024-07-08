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رياضة

الوحدة السعودي يتوصل لاتفاق مع مدرب الرجاء المغربي

الوحدة السعودي يتوصل لاتفاق مع مدرب الرجاء المغربي
جوزيف زينباور
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 5:14 م

توصلت إدارة نادي الوحدة السعودي لاتفاق مع الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني الحالي لفريق الرجاء المغربي، لتولي قيادة فرسان مكة في الموسم المقبل.

وبحسب قناة "الكاس" القطرية، فإن الوحدة توصل لاتفاق مع المدرب الألماني لقيادة الفريق السعودي خلفاً لليوناني جورجوس دونيس.

وقاد زينباور صاحب الـ 54 عامًا فريق الرجاء في شهر يونيو 2023، ونجح في تحقيق الثنائية المحلية بحصد لقب الدوري المغربي بجانب كأس العرش على حساب الجيش الملكي.

وتولى المدرب الألماني قيادة هامبورغ موسم 2014 – 2015، كما قاد سانت جالين السويسري في الفترة بين 2015 إلى 2017.

وعمل زينباور مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي خلال الفترة بين 2019 إلى 2021، كما قاد لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2022.

ويأمل الوحدة تدعيم صفوفه في الموسم المقبل لتجنب الدخول في صراع الهروب.

ونجح دونيس في الموسم الماضي في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري يلو قبل رحيله عن منصبه.

وارتبط اسم المدرب اليوناني بتولي قيادة فريق الخليج السعودي خلال الموسم المقبل.

الوحدة السعوديالرجاء البيضاوي

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