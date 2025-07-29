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رياضة

رد ناري من الزمالك على التفاوض مع إمام عاشور

رد ناري من الزمالك على التفاوض مع إمام عاشور
إمام عاشور في مباراة سابقة بين الأهلي والزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 5:15 م

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن مفاوضات بين إدارة النادي ونجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إمام عاشور، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكانت تقارير إعلامية مصرية قد أشارت إلى رغبة الزمالك في استعادة خدمات اللاعب، الذي ارتدى قميصه سابقًا قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا مع نادي ميتيلاند الدنماركي، ليعود بعدها إلى مصر عبر بوابة الأهلي صيف 2023.

ويرتبط عاشور بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2028، بعد أن انضم إليه عقب مغادرته الزمالك بستة أشهر فقط، حيث قضى مع الفريق الأبيض ثلاث سنوات كاملة.

ومنذ انضمامه إلى صفوف الأهلي، شارك عاشور في 86 مباراة رسمية، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفًا، بالإضافة إلى تقديم 19 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره كأحد أبرز العناصر الفاعلة في الفريق.

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نفي قاطع وتصريح ناري

نفى مصدر داخل الزمالك أي مفاوضات مع اللاعب، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية. 

وقال المصدر: "لا توجد أي مفاوضات من الأساس بين الزمالك وإمام عاشور، وما يتم تداوله من أخبار عن تقديم عرض له، كلام عار تمامًا من الصحة".

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وأوضح: "هذا الكلام يصدر من قبل وكيل اللاعب، بهدف الضغط على الأهلي لزيادة راتبه عند تجديد عقده".

واختتم: "اللاعب يستخدم ورقة الزمالك لتحقيق مصلحته في المفاوضات".

 

 

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