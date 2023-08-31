هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس فوز إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في القارة.
ونال هالاند الجائزة على هامش حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو.
وتفوق هالاند (23 عاما) على زميله كيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي وليونيل ميسي قائد الأرجنتين والمنتقل حديثا إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وقاد هالاند سيتي لتحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم الحالي.
وجاء فوز هالاند بجائزة الأفضل داخل قارة أوروبا، بعد أيام من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، موسم 2022/2023، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.
وكسر هالاند العديد من الأرقام القياسية في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل 36 هدفاً ليكتب الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد من البريميرليغ.
وحل ميسي ثانيا خلف مهاجم منتخب النرويج بينما جاء دي بروين في المركز الثالث.
وفازت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.
وساهمت بونماتي (25 عاما) في فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة منتصف الشهر الحالي كما قادت برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم.
وتفوقت لاعبة وسط برشلونة، الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، على سام كير لاعبة أستراليا وتشيلسي التي حلت في المركز الثاني وأولجا كارمونا قائدة إسبانيا وريال مدريد الثالثة في الترتيب.
غوارديولا المدرب الأفضل
فاز بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الثلاثية مستفيدا من تألق هالاند ودي بروين.
وحقق المدرب الإسباني الجائزة للمرة الأولى بعد وجوده في القائمة النهائية العامين السابقين.
وحل لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في المركز الثاني، وجاء سيموني إنزاغي مدرب إنتر، الذي خسر 1-صفر في نهائي دوري الأبطال، ثالثا.
كما فازت الهولندية سارينا فيخمان بجائزة أفضل مدربة بعدما قادت إنجلترا للوصول لنهائي كأس العالم للسيدات.
وحققت فيخمان، الفائزة ببطولة أوروبا مع إنجلترا العام الماضي، الجائزة للمرة الثانية تواليا.