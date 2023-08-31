هالاند يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

وجاء فوز هالاند بجائزة الأفضل داخل قارة أوروبا، بعد أيام من فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، موسم 2022/2023، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وكسر هالاند العديد من الأرقام القياسية في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل 36 هدفاً ليكتب الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد من البريميرليغ.

وحل ميسي ثانيا خلف مهاجم منتخب النرويج بينما جاء دي بروين في المركز الثالث.

وفازت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وساهمت بونماتي (25 عاما) في فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة منتصف الشهر الحالي كما قادت برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وتفوقت لاعبة وسط برشلونة، الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، على سام كير لاعبة أستراليا وتشيلسي التي حلت في المركز الثاني وأولجا كارمونا قائدة إسبانيا وريال مدريد الثالثة في الترتيب.