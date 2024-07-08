خطوة جديدة من نادي مودرن سبورت بعد وفاة أحمد رفعت

فرضت إدارة نادي مودرن سبورت، الحظر الإعلامي على منظومته كلها، ومنعت التعليق على وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وكان رفعت قد وافته المنية، يوم السبت، متأثرًا بالأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن فيوتشر – قبل تحويل اسمه إلى مودرن سبورت - والاتحاد السكندري، وتوقفت عضلة القلب لمدة 45 دقيقة قبل إعادة إنعاشه.

وأعلنت إدارة مودرن سبورت، في بيان رسمي صدور قرار بمنع الأحاديث الإعلامية أو الحوارات الصحفية من أي مسؤول في النادي عن وفاة اللاعب رفعت، انتظارًا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أعلن تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في الملابسات كافة وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل إلى الإمارات للإعارة لفريق الوحدة.

وتوفي رفعت السبت عن عمر يناهز 31 عامًا نتيجة مشاكل في القلب، بدأت بسقوطه على أرض الملعب، خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تليفزيونية، ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت فيه، ما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له رفعت في مقابلة تليفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.