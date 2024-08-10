حققت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال للسيدات لوزن 81 كغم، والتي أقيمت اليوم السبت ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

ونجحت الرباعة المصرية في حصد 268 نقطة مع نهاية منافسات الوزن لرفع الأثقال.

وفشلت سارة سمير في رفع وزن 119 كغم في النطر ووزن 155 كغم في الخطف.

وحققت سارة سمير الميدالية الفضية والمركز الثاني، بينما فازت النرويجية سوليفريد كونادا بالميدالية الذهبية بشكل رسمي بعدما حصدت 275 نقطة.

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ونجحت الإكوادورية باتريسيا داغوميس في تحقيق المركز الثالث بعدما حصدت 267 نقطة.

وحققت سارة سمير من قبل الميدالية البرونزية في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحققت مصر الميدالية الثانية في أولمبياد باريس 2024 بعدما حقق محمد السيد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة.

وحققت مصر 15 ميدالية عبر تاريخها الأولمبي من خلال لعبة رفع الأثقال بعد إنجاز سارة سمير في أولمبياد باريس 2024.

وسبق أن حقق السيد نصير ذهبية رفع الأثقال في دورة أمستردام 1928 كما فاز أنور مصباح بذهبية دورة برلين 1936، وحقق أيضًا خضر التوني ذهبية في الدورة نفسها.

وحقق محمود فايد وإبراهيم شمس ذهبيتين في أولمبياد 1948.

وحقق صالح سليمان الميدالية الفضية في دورة برلين 1936 بجانب عطية حمودة الذي حصد الفضية في دورة لندن 1948 بجانب عبير عبد الرحمن صاحبة الفضية في دورة لندن 2012.

وحققت مصر 6 ميداليات برونزية عن طريق إبراهيم شمس وإبراهيم واصف "دورة برلين 1936" بجانب عبير عبد الرحمن "دورة بكين 2008" وطارق يحيى "دورة لندن 2012" وسارة سمير ومحمد إيهاب "دورة ريو دي جانيرو 2016".