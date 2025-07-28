جماهير برشلونة تكافئ "درو" بشكل رائع (صورة)

تلقّى المهاجم بيدرو فيرنانديز (درو) الصاعد حديثا إلى الفريق الأول لنادي برشلونة مفاجأة سارة ودعماً معنوياً كبيراً من قبل مشجعي فريقه بعد أول ظهور له في تشكيلة الفريق الكتالوني.

وخاض بيدرو فيرنانديز، المعروف اختصاراً باسم "درو" أمس الأحد أول مواجهة في مشواره الكروي مع الفريق الأول لنادي برشلونة عندما منحه الألماني هانسي فليك أول فرصة للعب وذلك في مواجهة فيسل كوبي الياباني ودياً.

ورغم أنه دخل بديلاً في آخر 7 دقائق من المباراة الإعدادية للموسم الجديد، نجح درو في وضع بصمته بشكل سريع وقوي عندما سجل الهدف الثالث لبرشلونة في الفوز ( 3 ـ 1).

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وأبهر المهاجم الصاعد من أكاديمية الفريق الكتالوني لاماسيا، المتابعين كما نال شهادة الإشادة والإعجاب من مدربه رغم أن الأمر يتعلق ببضع دقائق في مباراة ودية تحضيرية.

وبجانب علامات الإعجاب من المدرب وزملائه، كافأ مشجعو برشلونة نجمهم البالع من العمر 17 عاماً بلقطة معنوية معبرة على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.

وارتفع عدد متابعي درو على حسابه على منصة "إنستغرام" إلى ما يقارب 230 ألف متابع بعد أن كان قبل مباراة برشلونة وفيسل كوبي لا يتخطى 55 ألفاً.

وكان درو المولود عام 2008 دخل بديلاً في مباراة فيسيل كوبي الياباني في الدقيقة 79 مكان زميله الوافد الجديد ماركوس راشفورد.

ولم يحتج الاعب القادم من "لاماسيا"، منجم تخريج النجوم سوى لـ8 دقائق ليسجّل هدفاً رائعاً أبان عن موهبة كروية تستحق المتابعة في الموسم الجديد.

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وكان هانسي فليك، مدرب برشلونة أشاد بالظهور الأول لدرو وزميله جوفري قائلا: "أعجبتني بداية جوفري ودرو، يتدربان ويلعبان بجودة عالية. سجل درو هدفًا… أنا سعيد بوجودهما".

وولد بيدرو فيرنانديز لأم فلبينية وأب إسباني، وانضم إلى أكاديمية برشلونة في صيف 2022، وتعاقد مع الفريق حتى يونيو 2027.