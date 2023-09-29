أول تعليق من تشابي ألونسو على اقترابه من تدريب ريال مدريد

ويتولّى ألونسو حاليًا تدريب باير ليفركوزن، وكان قد جدد عقده مع النادي حتى يونيو 2026.

لكن صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن ألونسو يملك اتفاقًا سريًا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع ألونسو، البالغ من العمر 41 عامًا، فقد ارتبط بتولي تدريب بايرن ميونخ خلفا لتوماس توخيل.

ولعب ألونسو لريال مدريد 5 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ، ولعب معه 3 مواسم قبل أن يعتزل في 2017.

وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر الماضي، واحتل معه المركز السادس في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وبدأ باير ليفركوزن الموسم الحالي بشكل جيد جدًا مع ألونسو، وحق الفوز 5 مرات، وتعادل مرة في أول 5 جولات في الدوري الألماني، ويتصدر جدول الترتيب مع بايرن ميونخ.

وسبق لألونسو تولي تدريب ريال سوسيداد بين 2019 و2022.