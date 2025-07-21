حددوا السعر.. أول تحرك رسمي من ريال مدريد لـ"خطف" نجم ليفربول

كشفت تقارير إعلامية عن وجود تحركات قوية من جانب إدارة ريال مدريد للتعاقد مع أحد أبرز نجوم ليفربول، والذي أصبح متاحا في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب"، فإن ريال مدريد اتخذ خطوة جادة، نحو التعاقد مع إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، في الميركاتو الجاري، بهدف تعزيز القوة الدفاعية للفريق تحت قيادة تشابي ألونسو.

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وينتهي تعاقد كوناتي مع "الريدز"، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق معه بشأن التجديد حتى الآن.

ومن المعروف أن كوناتي أحد أهداف الريال الأساسية لتقوية دفاعاته، والتي شهدت خللًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وآخرها كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب الصحيفة، فقد تواصل ريال مدريد مع ليفربول للاستفسار منه عن صيغة عرض مالي مقنع لبيع كوناتي هذا الصيف.

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وأضافت، أن المحادثات جارية بين الناديين، ولم يحسم ليفربول قراره سواء بالقبول أو بالرفض.

وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن ليفربول يرغب في بيع كوناتي إلى ريال مدريد مقابل نحو 50 مليون يورو قبل أن يغادر مجانًا خلال عام، في حين أن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 25 مليون يورو.

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صاحب الـ26 عامًا انتقل إلى ليفربول في صيف 2021 قادمًا من لايبزيغ في صفقة مالية قدرت بـ40 مليون يورو، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع "الريدز" ينتهي في صيف 2026.

وحقق كوناتي 5 ألقاب مع ليفربول كان أبرزها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2024-2025.