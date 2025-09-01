الهلال يوافق على رحيل نجمه إلى الشباب السعودي

قطع نادي الشباب السعودي مرحلة كبيرة في المفاوضات للتعاقد مع البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخرج لودي من حسابات الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب نادي الهلال، للموسم الحالي بعد التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز قادما من ميلان هذا الصيف، بالتالي لا تمانع الإدارة في رحيل اللاعب عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وكان البرازيلي رينان لودي قد انضم لصفوف الهلال قادما من مارسيليا الفرنسي مقابل 22 مليون يورو في يناير 2024 بعقد يمتد حتى 2027.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن الهلال وافق على بيع عقد لودي لصالح الشباب بالفعل.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية التي وافق عليها "الزعيم" بعد عرض الشباب لضم لودي.

ويعمل الهلال على التخلص من بعض لاعبيه في الميركاتو الصيفي الجاري بسبب كثرة اللاعبين الأجانب في قائمة "الزعيم".

ويمتلك الهلال ضمن قائمته 12 لاعبا أجنبيا، وهم ياسين بونو، وكاليدو كوليبالي، ورينان لودي، وثيو هيرنانديز، وجواو كانسيلو، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وداروين نونيز، وألكسندر ميتروفيتش، ومالكوم، وكايو سيزار، وماركوس ليوناردو.

وتعرض الشباب لصدمة قوية في بداية الموسم الجديد بالدوري السعودي بخسارته الثقيلة على أرضه وبين جمهوره أمام الخليج 4-1.

ويُتوقع أن تكون صفقة لودي إضافة مهمة لتشكيلة المدرب الإسباني إيمانويل ألغواسيل.