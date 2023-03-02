بسبب قضية رشوة الحكام.. جماهير ريال مدريد تتظاهر بنقود تحمل صور لابورتا (فيديو)

وسبق أن اعتبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني القضية خطيرة ويجب التحقيق فيها، وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة بتوضيح القضية أو الاستقالة.

وقال تيباس: "إن لم يستطع خوان لابورتا تبرير دفع برشلونة أموالا لشركات مملوكة للحكام عليه تقديم الاستقالة".

في حين ذكر برنامج "الشريبنغيتو" الإسباني الشهير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس إيقاف برشلونة عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عام؛ بسبب التحقيقات في قضية دفع أموال لنائب رئيس الحكام السابق نيغريرا.