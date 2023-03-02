بسبب قضية رشوة الحكام.. جماهير ريال مدريد تتظاهر بنقود تحمل صور لابورتا (فيديو)
تظاهر عدد من مشجعي ريال مدريد؛ بسبب التحقيقات في قضية دفع أموال لنائب رئيس الحكام السابق نيغريرا.
وكشف مقطع فيديو متداول احتجاج عدد من مشجعي ريال مدريد في أسوار ملعب سانتياغو برنابيو قبل مواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وألقت الجماهير نقودا ورقية عليها صور خوان لابورتا رئيس برشلونة، وهتف عدد من الجماهير "فساد في الاتحاد".
وقبل أيام، فجرت تقارير إسبانية فضيحة كبيرة لنادي برشلونة بالكشف عن دفع مبالغ مالية ضخمة لنيغريرا الذي عمل سابقا نائبًا لرئيس لجنة الحكام في إسبانيا.
وسبق أن اعتبر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني القضية خطيرة ويجب التحقيق فيها، وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة بتوضيح القضية أو الاستقالة.
وقال تيباس: "إن لم يستطع خوان لابورتا تبرير دفع برشلونة أموالا لشركات مملوكة للحكام عليه تقديم الاستقالة".
في حين ذكر برنامج "الشريبنغيتو" الإسباني الشهير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس إيقاف برشلونة عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عام؛ بسبب التحقيقات في قضية دفع أموال لنائب رئيس الحكام السابق نيغريرا.