تشافي: أتلقى رسائل كما لو كنت في جنازة.. كأن أبي أو أمي قد ماتا
تحدث تشافي هيرناندز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قبل مباراة الفريق أمام فالنسيا المقرر لها غدا السبت في الدوري الإسباني.
ويخوض برشلونة المباراة في ظل ظروف صعبة للغاية، بعدما تلقى خسارتين أمام جيرونا محليا ورويال أنتويرب أوروبيا.
وقال تشافي عن الجو العام بالنادي منذ الخسارة أمام رويال أنتويرب: "ليس هاجسًا، لكنه الواقع، تصلني رسائل كما لو كانت جنازة، كما لو أن والدي أو والدتي قد ماتا".
وتابع: "لم يهنئني أحد منكم في المؤتمر الصحفي الأخير بالتأهل، هذا هو الواقع الذي لا يصدق".
ورغم الخسارة أمام رويال أنتويرب، فإن برشلونة تصدر المجموعة وتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عامين.
وواصل المدرب الإسباني: "بعد الفوز على أتلتيكو مدريد كنا 10 والآن 0".
وعن الوضع الخاص به بعد مباراة فالنسيا، قال تشافي: "إذا خسرنا أو تعادلنا أمام فالنسيا، سنستمر في الإيمان بالمشروع، النادي يحتاج إلى الاستقرار، خاصة بعد عصر ليونيل ميسي وفي ظل الوضع الاقتصادي المعقد للغاية".
وأردف: "نحن حاملو لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر".
وردا على إمكانية الاستقالة من منصبه، قال: "بالنسبة للرحيل، أنا مستمر في عملي مع المزيد من المسؤولية، لا أريد أن أفشل خاصة في نادي حياتي".
وأتم: "قبل شهر كنتم تقولون سأصبح فيرغسون برشلونة ـ في إشارة إلى الاستمرار مدة طويلة ـ والآن تسألون عن الاستقالة".
ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني خلف جيرونا وريال مدريد وأتلتيكو.