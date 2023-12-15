تشافي: أتلقى رسائل كما لو كنت في جنازة.. كأن أبي أو أمي قد ماتا

وقال تشافي عن الجو العام بالنادي منذ الخسارة أمام رويال أنتويرب: "ليس هاجسًا، لكنه الواقع، تصلني رسائل كما لو كانت جنازة، كما لو أن والدي أو والدتي قد ماتا".

وتابع: "لم يهنئني أحد منكم في المؤتمر الصحفي الأخير بالتأهل، هذا هو الواقع الذي لا يصدق".

ورغم الخسارة أمام رويال أنتويرب، فإن برشلونة تصدر المجموعة وتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عامين.

وواصل المدرب الإسباني: "بعد الفوز على أتلتيكو مدريد كنا 10 والآن 0".

وعن الوضع الخاص به بعد مباراة فالنسيا، قال تشافي: "إذا خسرنا أو تعادلنا أمام فالنسيا، سنستمر في الإيمان بالمشروع، النادي يحتاج إلى الاستقرار، خاصة بعد عصر ليونيل ميسي وفي ظل الوضع الاقتصادي المعقد للغاية".