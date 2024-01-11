عمر كمال عبدالواحد يوقع للأهلي وهذه تفاصيل الصفقة

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر.

وكتب شوبير عبر حسابه في منصة "X": "بعد قليل الإعلان رسميا عن انتقال عمر كمال عبدالواحد للنادي الأهلي.. مودرن فيوتشر استبدل صلاح محسن بمحمد زعلوك، عقود الإعارة لمدة عامين ونصف العام وتشمل كباكا وعبدالرحمن رشدان".

وأضاف: "يحق للأهلي عودة كباكا أيضا بعد موسم ونصف الموسم مع إعارة لاعب بدلا منه باقي المدة، عمر كمال وقع على العقود قبل سفره ورغم ذلك عمل توكيلا لوالده للتوقيع من جديد في حالة طُلب منه ذلك.. لا يوجد مقابل مادي".