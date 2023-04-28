موندو ديبورتيفو: لجنة التراخيص لن تستبعد برشلونة من دوري أبطال أوروبا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لجنة التراخيص في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لن تستبعد برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب قضية نيغريرا.

ويسير برشلونة بخطى ثابتة نحو ضمان مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق11 نقطة عن ريال مدريد مع تبقي 7 جولات.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التي يجب أن تمنح التراخيص قبل 15 مايو ستسمح لبرشلونة باللعب بدوري أبطال أوروبا.