موندو ديبورتيفو: لجنة التراخيص لن تستبعد برشلونة من دوري أبطال أوروبا
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لجنة التراخيص في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لن تستبعد برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب قضية نيغريرا.
ويسير برشلونة بخطى ثابتة نحو ضمان مركز مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق11 نقطة عن ريال مدريد مع تبقي 7 جولات.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التي يجب أن تمنح التراخيص قبل 15 مايو ستسمح لبرشلونة باللعب بدوري أبطال أوروبا.
وأكدت أن اللجنة تعتقد بأنه لا يوجد سبب واضح يقود أعضاء اللجنة لطرد برشلونة من المنافسة في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أنه من الممكن أن تدخل لجنة التأديب بمجرد منح الترخيص لبرشلونة، حيث يمكن لها رفض مشاركة برشلونة بدوري الأبطال.
وأكدت على أن لجنة التراخيص مختلفة عن لجنة التأديب بمستوى آخر، وهي في مرحلة التحقيق وليست لديها، في الوقت الحالي، معلومات يمكن أن تدعم نظرية منع برشلونة من القارية.
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن أحد الأسئلة المتكررة التي طرحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول "قضية نيغريرا" هو: هل كان هناك تعارض واضح بين منصب لجنة الحكام وشركة إنريكيز نيغريرا؟
وكان الجواب "لا".
ولكي يتم التأكد من الشبهة من الضروري إثبات أنه تم شراء الحكام، أو أن هناك نية للقيام بذلك، ولذلك فإن وضع الاحتمال وحده لا يكفي.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن موقف إنريكيز نيغريرا مؤثرا في اللجنة على قرارات الأعضاء.
وبالتالي فإنه إذا لم يكن هناك مسار قانوني واضح، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يخاطر باتخاذ قرار مثير للجدل (استبعاد برشلونة).
مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه في المرحلة الأولى، لن تكون لجنة الترخيص هي التي تمنع برشلونة من المشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل.