غير مهتمين به.. عملاقا إيطاليا يصدمان نجم الهلال السعودي
ألكسندر ميتروفيتشالمصدر: حساب دوري روشن على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 8:14 ص

تلقى النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال السعودي، صدمة كبيرة بعد أن عرضه النادي على أندية إيطالية وأوروبية في سوق الانتقالات الحالي.

 وانتقل ميتروفيتش إلى الهلال في عام 2023 قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي، وسجل خلال موسمه الأول 40 هدفًا في 44 مباراة.

وشهد أداء المهاجم تراجعًا في الموسم الثاني بسبب الإصابات، فقد سجل 28 هدفًا في 36 مباراة فقط.

ويخطط الهلال حاليًا لدفع غرامة فسخ العقد الخاصة بلاعبه، والتي تبلغ قيمتها 25 مليون يورو، في أعقاب التعاقد مع داروين نونيز من ليفربول.

 صدمة للاعب

خلال الساعات الأخيرة، عُرض اللاعب على ناديّ إيه سي ميلان وروما الإيطاليين، إلا أنه لا يُعد هدفًا رئيسيًا لأي منهما حتى الآن، وهو ما تسبب بإحباط اللاعب.

كما أبدت أندية إنجليزية اهتمامًا بعودته إلى الدوري الممتاز، أبرزها ليدز يونايتد وتوتنهام هوتسبير وفولهام.

 وجاءت عروض أخرى من اليونان، فقد طُرح اسم ميتروفيتش كبديل محتمل لنادي باناثينايكوس بعد انتقال فوتيس يوانيديس إلى سبورتنغ لشبونة.

ويواجه انتقال اللاعب عقبة كبيرة بسبب راتبه المرتفع في الهلال، الذي يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، مما يصعب من إتمام أي صفقة مع الأندية الأوروبية.

