يبلغ 15 عاما.. من اللاعب الذي اصطحبه برشلونة لمواجهة نيوكاسل؟

كتب – نور الدين ميفراني

سافر فريق برشلونة إلى إنجلترا لمواجهة نيوكاسل يونايتد في بداية مشوار الفريق بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي الطائرة نفسها كان يتواجد فريق الشباب تحت 19 عاما، والذي سيواجه الفريق نفسه في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وكان ضمن بعثة اللاعبين لاعب لفت النظر لكونه أصغر لاعب في البعثة الرياضية، وهو إبراهيما تونكارا البالغ 15 عاما فقط، وسيلعب برفقة فريق الشباب تحت 19 عاما.

أخبار ذات علاقة برشلونة ومانشستر سيتي والزمالك.. أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أخبار ذات علاقة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": أسطورة برشلونة يصدم لامين يامال بسبب الكرة الذهبية

إبراهيما تونكارا ولد في غامبيا (10 مارس 2010)، والده سافر لبرشلونة في 2007 بحثا عن مستقبل أفضل لعائلته، وفي سنة 2017 التحق الطفل إبراهيما بوالده، ومنذ تلك اللحظة، تغيّرت حياته بالكامل.

وكان إبراهيما تونكارا يلعب كرة القدم حافي القدمين في غامبيا، وبعد وصوله إلى مقاطعة برشلونة نصح صديق والده بانضمامه لفريق سيردانيولا، لكن بعد سنة شاهده ألبرت بويغ وأوصى برشلونة بالتعاقد معه فورا.

وانضم إبراهيما تونكورا لمدرسة "لا ماسيا"، وينشط كلاعب وسط ومهاجم يبلغ طوله مترا و78 سنتمترا وبإمكانه أن يزيد لكون والده يبلغ طوله أكثر من مترين.

طوله وقوته البدنية وفنياته جعلته يرتقي للدرجات الأعلى في أكاديمية برشلونة، حيث يلعب في فريق تحت 19 عاما مع لاعبين يكبرونه بـ3 سنوات.

ويعتبره مدربوه لاعبا يقدم الكثير ويعطي الحلول للفريق، حيث لم تهزم الفئات الصغرى لبرشلونة في وجوده ويتوقع أن يصل لصفوف الفريق الأول تحت قيادة الألماني هنازي فليك، سريعا.

ورغم أنه يلعب في الوسط الهجومي والجناح، لكنه يختلف عن لامين يامال، نجم برشلونة الحالي، ويتميز بقوته البدنية وطوله الكبير الذي يساعد في الكرات الهوائية.

واختار إبراهيما تونكورا تمثيل منتخب إسبانيا، حيث شارك برفقة منتخبات تحت 15 و16 سنة.