آخر تطورات أزمة ياسر إبراهيم وموقف الأهلي ومنتخب مصر

خرج اللاعب ياسر إبراهيم مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بصورة نهائية بعدما تعذر انضمام اللاعب إلى معسكر الفراعنة.

واستدعى فيتوريا اللاعب ياسر إبراهيم إلى معسكر منتخب مصر في الساعات الماضية لتعويض غياب محمود متولي مدافع الأهلي الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي في وقت لاحق أنه تم التواصل بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء والجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل الموافقة على استبعاد اللاعب لشعوره بالإجهاد عقب مران الفريق الأحمر، أمس الثلاثاء.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر اللاعب خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري للانضمام للمعسكر الخاص باللاعبين المحليين استعدادا لخوض مباراة بلجيكا الودية المقررة يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

وبحسب مصادر داخل النادي الأهلي، فإن ياسر إبراهيم لا يشكو أي إصابة كما تردد، وكل الأمر أنه أبلغ عبد الحفيظ بعدم رغبته في الانضمام لمنتخب مصر لعدة أسباب على رأسها شعوره بالإجهاد، بجانب استقراره على السفر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقال مصدر مقرب من ياسر إبراهيم لـ"إرم نيوز" إن اللاعب لا يشعر بأنه سيشارك في ودية بلجيكا، وتواجده في المعسكر مجرد (سد خانة) بعد إصابة محمود متولي.

وتسود حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي بعد إصابة محمود متولي بشد في العضلة الخلفية خاصة أن اللاعب يعمل وفقا لأحمال بدنية معينة؛ نظرا لأنه عائد من فترة غياب طويلة للإصابة ولكن فيتوريا رفع الأحمال البدنية في تدريبات المنتخب ما جعل متولي يشكو من آلام عضلية مجددا بحسب ما أكده اللاعب لمسؤولي القلعة الحمراء.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر لـ"إرم نيوز" إن ياسر إبراهيم لن ينضم للمعسكر من أجل توقيع الكشف الطبي موضحا أن اللاعب خارج حسابات القلعة الحمراء.

وطلب فيتوريا من الجهاز الإداري للمنتخب المطالبة بالحصول على تقرير طبي رسمي من الجهاز الطبي للأهلي لتحديد موقف اللاعب بصورة نهائية في الفترة القادمة.

ويعاني منتخب مصر من أزمة في خط الدفاع قبل مواجهة بلجيكا في ظل غياب محمود حمدي (الونش) لإجراء جراحة في أوتار العضلة الخلفية ومحمد عبد المنعم لإجراء جراحة في الأنف.