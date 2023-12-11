الاتحاد السعودي يخوض كأس العالم للأندية بأداء متقلب ومدرب جديد

وجاءت خسارة الاتحاد، الرابعة في الموسم، أمام ضمك بالدوري يوم الخميس الماضي، قبل مواجهة بطل نيوزيلندا في افتتاح البطولة التي يستضيفها الفريق في جدة غدا.

وستقام المباراة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية والفائز فيها سيلتقي مع الأهلي المصري، بطل أفريقيا، في الدور الثاني، يوم الجمعة المقبل.

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال المدرب الأرجنتيني، الأسبوع الماضي: "أود أن يكون كافة اللاعبين متاحين وأن نشارك في كأس العالم بصفوف مكتملة.

"كنت أود أن يكتمل الفريق في المباريات الحالية ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من ذلك بسبب الإصابات وهذا تحدٍّ قبلناه لنجد أفضل الحلول بالعناصر المتاحة".