الاتحاد السعودي يخوض كأس العالم للأندية بأداء متقلب ومدرب جديد
يخوض الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بظروف متباينة وبأداء متقلب تحت قيادة مدربه الجديد مارسيلو غاياردو، وذلك قبل خوض المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي، غدا الثلاثاء، على أرضه في جدة.
ويعيش "العميد" فترة متقلبة من النتائج بقيادة غاياردو، الذي حل محل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو وتلقى هزيمته الأولى في الدوري المحلي بعدما استهل مسيرته مع الاتحاد بالتعادل مع الاتفاق، ثم الفوز بنتيجة 4-2 على الخليج.
وجاءت خسارة الاتحاد، الرابعة في الموسم، أمام ضمك بالدوري يوم الخميس الماضي، قبل مواجهة بطل نيوزيلندا في افتتاح البطولة التي يستضيفها الفريق في جدة غدا.
وستقام المباراة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية والفائز فيها سيلتقي مع الأهلي المصري، بطل أفريقيا، في الدور الثاني، يوم الجمعة المقبل.
وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال المدرب الأرجنتيني، الأسبوع الماضي: "أود أن يكون كافة اللاعبين متاحين وأن نشارك في كأس العالم بصفوف مكتملة.
"كنت أود أن يكتمل الفريق في المباريات الحالية ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من ذلك بسبب الإصابات وهذا تحدٍّ قبلناه لنجد أفضل الحلول بالعناصر المتاحة".
ورغم افتقاد الاتحاد للفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي في المباريات الأخيرة، لكنه استعاد هداف ريال مدريد السابق مؤخرا.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 28 نقطة من 16 مباراة.
كوكبة من النجوم
يضم الاتحاد فائزين سابقين بلقب كأس العالم للأندية بينهم البرازيلي فابينيو الذي تُوج فريقه السابق (ليفربول) باللقب، لكنه لم يشارك بسبب الإصابة، كما يملك غاياردو العديد من النجوم البارزين من البرازيل والبرتغال وبالتأكيد من السعودية.
ورغم هؤلاء النجوم، سيشارك الاتحاد في البطولة بدون قلب الدفاع الإيطالي لويز فيليبي الذي أصيب بتمزق عضلي أمام ضمك، في حين عاد البرازيلي رومارينيو وبنزيما إلى التدريبات وهما الآن تحت تصرف غاياردو بعد غيابهما بداعي الإصابة مؤخرا.
ولا شك أن مشاركة بنزيما ورومارينيو ستزيد من القوة الهجومية للاتحاد فضلا عن المغربي عبد الرزاق حمد الله.
وبنزيما أحد أبرز الهدافين في العالم حاليا، حيث سجل اللاعب البالغ عمره 35 عاما 36 هدفا في 50 مباراة مع ريال مدريد والاتحاد في عام 2023.
كما استعاد الاتحاد قائده المصري أحمد حجازي بعد غيابه فترة طويلة بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة حرمته من القيد ضمن قائمة الاتحاد المحلية.
وقد شارك المدافع فارع الطول في مباراة ضمك وقدم أداء جيدا رغم الهزيمة، وسيكون له دور مهم في كأس العالم للأندية.
قوة أوكلاند سيتي
لكن رغم ذلك لا يمكن إغفال قوة أوكلاند سيتي الذي يشرف على تدريبه ألبرت رييرا وما يملكه من روح قتالية.
وسبق للفريق النيوزيلندي احتلال المركز الثالث في البطولة عام 2014، ويثق نجوم الفريق آدم ميتشل وكاميرون هويسون وديلان مانيكوم وأنجوس كيلكولي ورفاقهم في قدرتهم على القيام بذلك مرة أخرى.
ويحمل أوكلاند سيتي الرقم القياسي في المشاركات بالبطولة برصيد 11 مرة يليه الأهلي المصري الذي ستكون مشاركته في نسخة 2023 التاسعة له.