ريال مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بيلباو

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره أتلتيك بيلباو، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان ماميس" في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ونجح رودريغو في تسجيل هدف ريال مدريد الأول، بعد خطأ دفاعي من أتلتيك بلباو، حيث استغل كارفاخال الموقف، الذي يمرر الكرة إلى النجم البرازيلي، الذي سددها بطريقة قوية في شباك أوناي سيمون.

وفي الدقيقة 39 أحرز جود بيلينغهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، حيث جاء بعد ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، حيث وصلت الكرة إلى بيلينغهام الذي سددها بلمسة رائعة في شباك أصحاب الأرض.