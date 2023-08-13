ريال مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بيلباو
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره أتلتيك بيلباو، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان ماميس" في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
ونجح رودريغو في تسجيل هدف ريال مدريد الأول، بعد خطأ دفاعي من أتلتيك بلباو، حيث استغل كارفاخال الموقف، الذي يمرر الكرة إلى النجم البرازيلي، الذي سددها بطريقة قوية في شباك أوناي سيمون.
وفي الدقيقة 39 أحرز جود بيلينغهام الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، حيث جاء بعد ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، حيث وصلت الكرة إلى بيلينغهام الذي سددها بلمسة رائعة في شباك أصحاب الأرض.
واضطر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إلى إجراء تغيير في الدقيقة 50 بإخراج إيدر ميليتاو بعد تعرضه لإصابة قوية، والدفع بزميله الألماني أنطونيو روديغر.
وسيطر أتلتيك بلباو على الكرة في الشوط الثاني، ولكن الحظ لم يحالفهم في تقليص الفارق.
ولم يظهر فينيسيوس جونيور بالمستوى المطلوب منه، حيث قدم أداء متذبذا، قبل خروجه كبديل في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة، وضع ريال مدريد أول 3 نقاط في رصيده بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وأصبح بيلباو دون رصيد.