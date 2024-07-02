القوة الجوية يهدد بالانسحاب من الدوري العراقي

هددت إدارة نادي القوة الجوية بالانسحاب من الدوري العراقي، إذا لم يتحقق الإنصاف والعدالة للفريق.

وأصدر نادي القوة الجوية بيانًا، مساء اليوم الثلاثاء، هدد فيه بالانسحاب من الدوري، مطالبًا في الوقت ذاته بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالمباريات التي كسبها متصدر الدوري –في إشارة لنادي الشرطة- متهمًا إياه بالحصول عليها (من دون وجه حق).

كما طالب نادي القوة الجوية بإعطاء هذه اللجنة صلاحيات مطلقة للاطلاع على تسجيلات غرفة الفيديو.

وقال نادي القوة الجوية في بيانه: "يعبر نادينا مجددا عن استغرابه وأسفه الشديد عن المهازل التحكيمية التي عادت إلى المشهد مع كل جولة في دوري نجوم العراق، وسط صمت كبير من قبل المسؤولين والمشرفين على تنظيم اللعبة التي باتت تفتقد لشرف المنافسة والمهنية، لطالما هناك ضغوطات تمارس من قريب وبعيد".

وأضاف: "طالبنا منذ أكثر من شهرين بحكام أجانب لفريقنا والفريق المتصدر، وذلك لحساسية المنافسة وشدتها، ولكن الغريب في الأمر أن الاتحاد استعان بحكام أجانب لفريقنا، وتجاهل الفريق الآخر لقيادة مبارياته المهمة، وهو أمر مستغرب، ويحتاج إلى توضيح".

وتابع: "طالبنا بتأجيل الإعلان عن بطل الدوري إلى حين إصدار قرار محكمة كاس الدولية بخصوص قضية نادي زاخو، وهي القضية التي يرفض اتحاد الكرة الحديث عنها، ويلتزم الصمت إلى حين نهاية الدوري".

ولفتت إلى أن "إدارة النادي تفكر جديا هذه المرة بالانسحاب من دوري نجوم العراق إذا لم يتحقق الإنصاف والعدالة، وأن الانسحاب مشروط بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بالمباريات التي كسبها متصدر الدوري (من دون وجه حق)، مع إعطاء هذه اللجنة صلاحيات مطلقة للاطلاع على تسجيلات غرفة (VAR) لجميع المباريات، والتحقيق مع أي شخص يكون ضمن دائرة التقصير والاتهام".

واختتم نادي القوة الجوية بيانه بـ"ضرورة توحيد توقيتات مباريات الجولتين الأخيرتين، وتسمية حكام أجانب للفرق المتنافسة على اللقب فيما تبقى من آخر مباراتين، على أن يكون الطاقم من ستة حكام، أربعة لإدارة المباراة واثنين لغرفة VAR".

ويحتل نادي الشرطة العراقي صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي، برصيد 81 نقطة.

ويأتي نادي القوة الجوية في المركز الثاني بـ78 نقطة.