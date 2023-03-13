ترتيب دوري يلو بعد خسارة الأهلي أمام الرياض
حلال 25 مباراة في دوري يلو حقق الأهلي الفوز 15 مرة وتعادل 7 مرات وخسر 3 مرات.
خسر النادي الأهلي السعودي 0/2 أمام الرياض اليوم الأحد في الجولة الـ25 من دوري يلو.
وعلى إستاد الأمير عبدالله الفيصل تقدم لويز فليبي مورالها للرياض في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
ووقع نواف عبدالله الحبشي الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وظل الأهلي في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بنقطتين عن الحزم الثاني الذي لعب 24 مباراة في حين يملك الرياض 48 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.
وخلال 25 مباراة في دوري يلو حقق الأهلي الفوز 15 مرة وتعادل 7 مرات وخسر 3 مرات.