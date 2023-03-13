ترتيب دوري يلو بعد خسارة الأهلي أمام الرياض

وظل الأهلي في المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بنقطتين عن الحزم الثاني الذي لعب 24 مباراة في حين يملك الرياض 48 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث.

وخلال 25 مباراة في دوري يلو حقق الأهلي الفوز 15 مرة وتعادل 7 مرات وخسر 3 مرات.