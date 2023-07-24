ليكيب: اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن صفقة مبابي
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن صفقة كيليان مبابي.
وقالت الصحيفة الشهيرة: "من المقرر عقد اجتماع هاتفي اليوم الإثنين بين باريس سان جيرمان وبرشلونة لمناقشة اهتمام النادي الإسباني بكيليان مبابي".
وأضافت: "يود برشلونة أن يضع العديد من اللاعبين في الصفقة".
وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد للتحدث مع الجميع بشأن مبابي، رغم أنها قالت إن برشلونة: "لا يملك الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الصفقة".
وأشارت "ليكيب" إلى أن تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتوتنهام هي الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامًا بضم مبابي في الأسابيع الأخيرة.
لكنها أكدت أن ريال مدريد يظل المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا.
ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025، لكن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.
كما أبلغ مبابي ناديه أنه يريد البقاء الموسم المقبل مع الفريق، وفجر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان الذي قال رئيسه ناصر الخليفي إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".
وكان باريس سان جيرمان قرر استبعاد مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض الجولة الآسيوية استعدادًا للموسم المقبل؛ ما قد يشير إلى قراره ببيع اللاعب هذا الصيف وتجنب رحيله مجانًا بعد عام واحد.
عرض الهلال
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس"، إن نادي الهلال السعودي تقدَّم بعرض مالي ضخم للتعاقد مع مبابي هذا الصيف.
وكتب رومانو عبر موقع "تويتر": "قدَّم نادي الهلال السعودي عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل مبابي، العرض برقم قياسي، إذ قدَّموا 300 مليون يورو لبداية المفاوضات معهم".
وأوضح: "لا توجد محادثات بين الهلال ومبابي، كما إن باريس سان جيرمان مقتنع بأن اللاعب لديه اتفاق مسبق مع ريال مدريد".