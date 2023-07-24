ليكيب: اجتماع بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن صفقة مبابي

وأكدت الصحيفة أن باريس سان جيرمان مستعد للتحدث مع الجميع بشأن مبابي، رغم أنها قالت إن برشلونة: "لا يملك الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الصفقة".

وأشارت "ليكيب" إلى أن تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتوتنهام هي الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامًا بضم مبابي في الأسابيع الأخيرة.

لكنها أكدت أن ريال مدريد يظل المرشح الأوفر حظًا للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا.