توخيل يكشف حقيقة مهاجمته للاعبي بايرن ميونخ

وعن سوء النتائج للفريق، شدد توخيل: "الوضع غير مرضٍ تماماً؛ لأن النتائج مفقودة، لم أكن سعيداً بأدائنا، أولاً وقبل كل شيء من المهم أن تستمد القوة من نفسك. هذه رياضة على أعلى مستوى، تتطلب أيضاً مزاجًا إيجابيًّا وابتسامة".

ويتراجع بايرن ميونخ في ترتيب الدوري الألماني خلف المتصدر باير ليفركوزن بفارق 5 نقاط.

كما تعرض بايرن للهزيمة بهدف دون مقابل أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته تقارير مؤخرا، فإن مستقبل توخيل أصبح معلقًا بخيط رفيع، وإذا ساءت الأمور بالنسبة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني، أو إذا فشلوا في العودة أمام لاتسيو في مباراة الإياب، فقد نشهد إقالة توخيل في منتصف الموسم.