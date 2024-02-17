توخيل يكشف حقيقة مهاجمته للاعبي بايرن ميونخ
كشف توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، حقيقة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أنه هاجم لاعبي فريقه بقوله إنهم لم يكونوا جيدين بما يكفي، عقب الخسارة أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية من الدوري الألماني.
وقال توخيل، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "المدرب الذي يقول شيئا مثل هذا لن يتواجد أبدا مع الفريق في الحافلة مرة أخرى، لن أفعل ذلك أبداً، نحن متحدون معًا بالتأكيد".
وعن سوء النتائج للفريق، شدد توخيل: "الوضع غير مرضٍ تماماً؛ لأن النتائج مفقودة، لم أكن سعيداً بأدائنا، أولاً وقبل كل شيء من المهم أن تستمد القوة من نفسك. هذه رياضة على أعلى مستوى، تتطلب أيضاً مزاجًا إيجابيًّا وابتسامة".
ويتراجع بايرن ميونخ في ترتيب الدوري الألماني خلف المتصدر باير ليفركوزن بفارق 5 نقاط.
كما تعرض بايرن للهزيمة بهدف دون مقابل أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.
ووفقًا لما ذكرته تقارير مؤخرا، فإن مستقبل توخيل أصبح معلقًا بخيط رفيع، وإذا ساءت الأمور بالنسبة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني، أو إذا فشلوا في العودة أمام لاتسيو في مباراة الإياب، فقد نشهد إقالة توخيل في منتصف الموسم.