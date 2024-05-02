"فيفا" يوافق على طلب الأندية الليبية رسميًّا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميًّا، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد إلى الرابع من يونيو المقبل.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان: "بناء على طلبات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم بمنحهم مهلة لدراسة المقترحات الواردة في مسودتي النظام الأساس واللائحة الانتخابية للاتحاد وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعد تفهم الفيفا لهذا المطلب وموافقته، قرر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية إلى يوم الثلاثاء الـ4 من يونيو المقبل على أن تعقد بمدينة طرابلس".

وتردد أن الأندية الليبية وقفت ضد ترشح عبد الحكيم الشلماني الرئيس الحالي للاتحاد الليبي لكرة القدم، لولاية جديدة.