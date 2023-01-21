صحف رياضية: قنبلة إسبانيا.. سوبر ديربي.. وعقوبات ثقيلة ليوفنتوس

ركزت الصحيفة على صفقات تشيلسي وصرف 189 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الشتوي، وكتبت: "ملاك تشيلسي: 189 مليون جنيه إسترليني لا تعمل ثروة".

الصحيفة اهتمت بتعاقد آرسنال مع تروسارد، وكتبت: "تروسارد في آرسنال للفوز بالألقاب".

كما اهتمت بإعجاب السير فيرغسون بيورغن كلوب، وكتبت: "السير فيرغسون من أكبر المعجبين بيورغن كلوب".