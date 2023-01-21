صحف رياضية: قنبلة إسبانيا.. سوبر ديربي.. وعقوبات ثقيلة ليوفنتوس

ركزت الصحيفة على حوارها مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وكتبت: "قنبلة إسبانيا"الصحيفة تحدثت عن قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ومواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: "سوبر ديربي".الصحيفة اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد رسميًا مع الهولندي ممفيس ديباي، وكتبت: "تقديم ممفيس ديباي".كما اهتمت بسجن البرازيلي داني ألفيس، وكتبت: "داني ألفيس في السجن"..ركزت الصحيفة على سجن البرازيلي داني ألفيس بتهمة الاغتصاب، وكتبت: "في السجن".الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "كأس ملك فاخر".كما اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "زياش معروض على برشلونة" و"ممفيس ديباي ينتقل رسميًا إلى أتلتيكو مدريد"..ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "فريق تشافي" و"ممفيس ديباي ينتقل إلى أتلتيكو مدريد".الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "برشلونة ريال سوسيداد في الكامب نو وديربي مدريد".كما اهتمت بسجن البرازيلي داني ألفيس، وكتبت: "داني ألفيس في السجن بتهمة الاغتصاب"..ركزت الصحيفة على اعتقال البرازيلي داني الفيس بتهمة الاغتصاب، وكتبت: "في السجن".الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والتي أعطت مواجهات كبيرة ديربي مدريد وبرشلونة أمام ريال سوسيداد، وكتبت: "كأس هائلة".الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: "أسينسيو وسيبايوس دون عروض تجديد".كما اهتمت بانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد، وكتبت: "ديباي يبدأ أمام بلد الوليد"..ركزت الصحيفة على صفقات تشيلسي وصرف 189 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الشتوي، وكتبت: "ملاك تشيلسي: 189 مليون جنيه إسترليني لا تعمل ثروة".الصحيفة اهتمت بتعاقد آرسنال مع تروسارد، وكتبت: "تروسارد في آرسنال للفوز بالألقاب".كما اهتمت بإعجاب السير فيرغسون بيورغن كلوب، وكتبت: "السير فيرغسون من أكبر المعجبين بيورغن كلوب"..ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على رين وتأهله للدور المقبل من كأس فرنسا، وكتبت: "مارسيليا فوق السحاب".الصحيفة اهتمت بمدافع إنتر ميلانو سكرينيار، وكتبت: "سكرينيار يختار باريس سان جيرمان".كما اهتمت بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة وإيقاف إدارته السابقة، وكتبت: "يوفنتوس عقوبات ثقيلة". .ركزت الصحيفة على العقوبات المفروضة على يوفنتوس بسبب المخالفات المالية، وأبرزها خصم 15 نقطة من رصيده، وكتبت: "يوفنتوس جن: ناقص 15 نقطة".