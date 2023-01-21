لاعبو يوفنتوس
لاعبو يوفنتوس
رياضة

صحف رياضية: قنبلة إسبانيا.. سوبر ديربي.. وعقوبات ثقيلة ليوفنتوس

الصحف تركز على قرعة كأس ملك إسبانيا وخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: قنبلة إسبانيا

ركزت الصحيفة على حوارها مع ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال وكتبت: "قنبلة إسبانيا"

الصحيفة تحدثت عن قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ومواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وكتبت: "سوبر ديربي".

الصحيفة اهتمت بتعاقد أتلتيكو مدريد رسميًا مع الهولندي ممفيس ديباي، وكتبت: "تقديم ممفيس ديباي".

كما اهتمت بسجن البرازيلي داني ألفيس، وكتبت: "داني ألفيس في السجن".

سبورت: ألفيس في السجن

ركزت الصحيفة على سجن البرازيلي داني ألفيس بتهمة الاغتصاب، وكتبت: "في السجن".

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "كأس ملك فاخر".

كما اهتمت بأخبار برشلونة، وكتبت: "زياش معروض على برشلونة" و"ممفيس ديباي ينتقل رسميًا إلى أتلتيكو مدريد".

موندو ديبورتيفو: ديربي مدريد

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة، وكتبت: "فريق تشافي" و"ممفيس ديباي ينتقل إلى أتلتيكو مدريد".

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "برشلونة ريال سوسيداد في الكامب نو وديربي مدريد".

كما اهتمت بسجن البرازيلي داني ألفيس، وكتبت: "داني ألفيس في السجن بتهمة الاغتصاب".

أس: كأس هائلة

ركزت الصحيفة على اعتقال البرازيلي داني الفيس بتهمة الاغتصاب، وكتبت: "في السجن".

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والتي أعطت مواجهات كبيرة ديربي مدريد وبرشلونة أمام ريال سوسيداد، وكتبت: "كأس هائلة".

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت: "أسينسيو وسيبايوس دون عروض تجديد".

كما اهتمت بانتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد، وكتبت: "ديباي يبدأ أمام بلد الوليد".

ذا صن: 189 مليون جنيه إسترليني لا تعمل ثروة

ركزت الصحيفة على صفقات تشيلسي وصرف 189 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الشتوي، وكتبت: "ملاك تشيلسي: 189 مليون جنيه إسترليني لا تعمل ثروة".

الصحيفة اهتمت بتعاقد آرسنال مع تروسارد، وكتبت: "تروسارد في آرسنال للفوز بالألقاب".

كما اهتمت بإعجاب السير فيرغسون بيورغن كلوب، وكتبت: "السير فيرغسون من أكبر المعجبين بيورغن كلوب".

ليكيب: فوق السحاب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا على رين وتأهله للدور المقبل من كأس فرنسا، وكتبت: "مارسيليا فوق السحاب".

الصحيفة اهتمت بمدافع إنتر ميلانو سكرينيار، وكتبت: "سكرينيار يختار باريس سان جيرمان".

كما اهتمت بمعاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة وإيقاف إدارته السابقة، وكتبت: "يوفنتوس عقوبات ثقيلة". 

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على العقوبات المفروضة على يوفنتوس بسبب المخالفات المالية، وأبرزها خصم 15 نقطة من رصيده، وكتبت: "يوفنتوس جن: ناقص 15 نقطة".

ريال مدريد
تشيلسي
برشلونة
يوفنتوس

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