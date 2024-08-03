يحيط الغموض بمستقبل محمود عبد المنعم "كهربا" مع فريقه الأهلي قبل أسابيع من نهاية منافسات الدوري المصري.

وشهدت تدريبات الأهلي المصري، اليوم السبت، تصرفًا جديدًا ينذر باقتراب رحلة كهربا مع القلعة الحمراء من الوصول إلى خط النهاية.

وغاب اللاعب صاحب الـ 30 عامًا عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني على التوالي، وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني استبعاده من القائمة التي تخوض لقاء المقاولون العرب غدًا الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري المصري.

ودخل كهربا في خلاف مع مدربه كولر؛ بسبب عدم مشاركته في الفترة الأخيرة، وقرر المدير الفني تجميد اللاعب لعدة مباريات لأدائه التدريبات بحالة من عدم الجدية.

وتجدد الخلاف عقب لقاء البنك الأهلي الأخير بالدوري المصري في ظل تكرار التصرف نفسه من كهربا بجانب رفضه النزول إلى غرف الملابس بين الشوطين لولا تدخل زميليه أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح.

وبدأ كهربا مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل رحيله إلى فريق الشباب بنادي إنبي حيث تم تصعيده للفريق الأول قبل خوضه تجربة الاحتراف في الدوري السويسري مع فريقي لويزيرن وجراسهوبرز.

وانضم كهربا إلى الزمالك في يناير 2015 قبل خوض تجربة مع الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة.

وعاد اللاعب الذي يجيد مركزي الجناح الأيسر ورأس الحربة إلى الزمالك موسم 2018 – 2019 قبل أن يرحل بشكل مفاجئ بنهاية الموسم بداعي انتهاء عقده، وينضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم انتقل للأهلي في صفقة أثارت جدلًا واسعًا في يناير 2020 مجانًا بعد فسخ عقده مع الفريق البرتغالي.

وحصل الزمالك على حكم من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتغريم اللاعب ما يزيد على مليوني دولار وهو ما قام كهربا بسداده في الشهور القليلة الماضية.