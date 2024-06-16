بيلينغهام يكتب رقمًا خاصًا في يورو 2024

وكشفت شبكة (أوبتا) عن رقم خاص حققه بيلينغهام بمشاركته مع منتخب إنجلترا خلال اليورو.

وأكدت الشبكة العالمية أن بيلينغهام أصبح أول لاعب أوروبي يشارك في 3 بطولات دولية كبرى قبل أن يكمل 21 عامًا.

ويبلغ بيلينغهام 20 عامًا و353 يومًا قبل أن يستهل مشواره مع المنتخب الإنجليزي بالبطولة القارية.

ولعب نجم ريال مدريد مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بجانب مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر قبل مشاركته في النسخة الحالية لليورو.