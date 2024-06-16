بيلينغهام يكتب رقمًا خاصًا في يورو 2024
كتب جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد الإسباني، رقمًا خاصًا بمشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وتواجد بيلينغهام ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب إنجلترا لخوض مباراته ضد صربيا مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية.
وكشفت شبكة (أوبتا) عن رقم خاص حققه بيلينغهام بمشاركته مع منتخب إنجلترا خلال اليورو.
وأكدت الشبكة العالمية أن بيلينغهام أصبح أول لاعب أوروبي يشارك في 3 بطولات دولية كبرى قبل أن يكمل 21 عامًا.
ويبلغ بيلينغهام 20 عامًا و353 يومًا قبل أن يستهل مشواره مع المنتخب الإنجليزي بالبطولة القارية.
ولعب نجم ريال مدريد مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بجانب مشاركته في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر قبل مشاركته في النسخة الحالية لليورو.
وانضم بيلينغهام إلى ريال مدريد مطلع الموسم الماضي قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.
وساهم اللاعب الإنجليزي بقوة في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريقه السابق بروسيا دورتموند بجانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.