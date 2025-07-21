في متجر أم ملهى ليلي.. كيف بدأت قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

كشفت تصريحات صادمة من صديقة سابقة لجورجينا رودريغيز عن رواية مغايرة تمامًا لبداية علاقتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما أثار جدلًا واسعًا وشكوكًا جديدة حول صدق "قصة الحب" التي ظلت جورجينا ترويها منذ سنوات.

وتعيش جورجينا حاليًا في المملكة العربية السعودية، حيث يلعب رونالدو لنادي النصر، منذ يناير 2023، ومدد تعاقده مع الفريق حتى عام 2027.

أخبار ذات علاقة زيارة السيدة فاطمة.. جورجينا رودريغز تفاجئ متابعيها (فيديو)

روايتان متناقضتان

وفقًا لما جاء في برنامج "فييستا" على قناة "تيليسينكو" الإسبانية، فإن اللقاء الأول بين جورجينا ورونالدو لم يكن في متجر "غوتشي" الفاخر كما أكدت جورجينا مرارًا، بل في ملهى "أوبيوم مدريد" الشهير، أحد أبرز أماكن السهر في العاصمة الإسبانية.

الصديقة السابقة قالت إن القصة لم تكن عفوية أو رومانسية كما صُورت للجمهور، بل إن جورجينا كانت تعرف تمامًا ما تبحث عنه.

وأكدت: "لو لم يكن كريستيانو، لكان شخصًا آخر". جملة واحدة كانت كفيلة بإشعال مواقع التواصل، وفتح باب التشكيك مجددًا في نوايا جورجينا الحقيقية.

أخبار ذات علاقة 5 صور مثيرة من إجازة كريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

"كانت تعرف من تريد"

بحسب المصدر نفسه، فإن جورجينا كانت معتادة بالفعل عالم الرفاهية والنجومية قبل لقاء رونالدو، وكانت تتحرك بذكاء في دوائر اللاعبين والمشاهير.

وأضافت: "كانت تحب لاعبي كرة القدم وتعرف كيف تدخل إلى عالمهم". هذه الرواية تضع الصورة التي رسمتها جورجينا لنفسها في مهب الريح، خاصة أنها كانت دائمًا تصف نفسها بأنها شابة بسيطة وطموحة، تعمل من أجل إعالة أسرتها، حتى جاء الحب بالصدفة.

أخبار ذات علاقة في مسبح بيخت فاخر.. جورجينا ورونالدو يفاجآن جمهورهما (فيديو)

نسخة جورجينا.. مختلفة تمامًا

في المقابل، تتمسك جورجينا بالقصة التي روتها في أكثر من ظهور إعلامي، وآخرها في مقابلة مع برنامج "إل أورميغيرو" في مارس الماضي، فقد أكدت أن اللقاء الأول حدث عام 2016 داخل متجر "غوتشي" في مدريد، وكانت تعمل هناك مساعدة مبيعات، وقالت إنها شعرت "بالحب من أول نظرة" وإنها "خجلت من النظر إليه" من شدة وسامته.

منذ ذلك الحين، ظهر الثنائي في عشرات المناسبات على السجادة الحمراء، وسافرا حول العالم، وبنيا عائلة معًا. كما أطلقت جورجينا برنامجها الواقعي "أنا جورجينا" على نتفليكس، الذي قدم تفاصيل إضافية عن حياتهما الخاصة.

هل ترد جورجينا؟

حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من جورجينا أو كريستيانو على هذه التصريحات، لكن من غير المستبعد أن تلمح جورجينا إلى موقفها في منشوراتها عبر وسائل التواصل أو في ظهورها الإعلامي المقبل.

في الموسم الثاني من برنامجها على نتفليكس، تحدثت جورجينا عن وضعها العائلي، وقالت إنها تعتبر نفسها "متزوجة بعين الله" برونالدو، وإن ذلك وحده "هو المهم بالنسبة لها"، في إشارة ضمنية للرد على التساؤلات حول ارتباطهما رسميًا.

وتبدو علاقة جورجينا ورونالدو أكثر استقرارًا من أي وقت مضى، لكن الشكوك التي أثيرت أخيرًا قد تدفع البعض لإعادة النظر في الرواية.